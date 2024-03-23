Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы

Доминирование США, по мнению американских экспертов, может оказаться под угрозой. Об этом пишет Bloomberg. Привилегированное положение Америки в центре глобальной финансовой системы всё чаще подвергается сомнению со стороны как друзей, так и врагов. В первую очередь опасность создает тенденция к дедолларизации. Причем потеснить американскую валюту в международных расчетах пытаются не только стратегические соперники, такие как Россия и Китай, но и некоторые партнеры США (например, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия). Так они страхуются на случай неожиданных санкций со стороны Штатов.