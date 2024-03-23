Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Причем эти вычеты можно будет получить на определенных условиях: например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет; договор на ведение ИИС — также минимум 10 лет (в переходный период — не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет).