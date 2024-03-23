Конгресс США утвердил бюджет за считанные часы до частичного шатдауна

На протяжении почти полугода конгресс США не мог согласовать бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между Демократической и Республиканской партий, каждая из которых контролирует по палате конгресса. Вместо этого конгрессмены раз за разом принимали временные бюджеты, чтобы отсрочить деллайн и выиграть время на переговоры. Благодаря утвержденным 22 марта биллям и другим шести законопроектам, принятым в начале марта, федеральное правительство США сможет функционировать до 30 сентября, когда закончится текущий финансовый год.