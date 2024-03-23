Доставок больше нет: к чему приведет рост пошлины на импорт цветов

Вероятность принятия этого решения достаточно высока — Минсельхоз и рынок инициативу в целом поддержали. На сколько повысится пошлина и как это отразится на розничной цене цветов — в материале «Известий».
«Пускай платят в казну»
На расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в Госдуме было предложено создать рабочую группу по поддержке цветоводов, одной из главных тем для обсуждения будет ограничение импорта цветов из недружественных стран. Присутствовавший на заседании министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что министерство поддержит депутатов в этом вопросе.
«Я бы импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин: хотят завозить — пускай платят в казну», — заявил он.
Министр напомнил, что ранее вводились меры поддержки для российских цветоводов, в том числе льготные кредиты, но этого недостаточно. По его словам, сейчас цель — довести долю отечественной продукции до 50%. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная отмечает, что в настоящий момент доля российских свежесрезанных цветов на рынке не превышает 18%.
В Минсельхозе России сообщили «Известиям», что пока изучают вопрос о повышении пошлины на импорт цветов из недружественных стран, итоговое решение будет принято подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Зачем повышать пошлины
Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников напомнил, что вопрос увеличения пошлины на ввоз импортных цветов поднимается с 2018 года.
— Нам вместе с Федеральной таможенной службой удалось навести определенный порядок с точки зрения ввоза, — рассказал он «Известиям». — Постарались обелить импорт цветов, так как еще пять лет назад значительная часть цветов ввозилась вообще по серым схемам, практически без уплаты таможенных платежей. Этот шаг позволил стабилизировать ситуацию и создать определенные условия для отечественных производителей цветов.
Теперь, по словам Ситникова, «настало время увеличения пошлины». Это необходимо для того, чтобы уравнять российских производителей с производителями в Африке, Южной Америке и других странах, где более благоприятные погодно-климатические условия.
— У нас есть отличные примеры успешно работающих цветочных комбинатов, но их эффективность во многом снижается из-за нездоровой конкуренции с импортными цветами, потому что пошлина самая низкая среди всех стран, расположенных по соседству с Россией, — сказал Ситников.
Екатерина Безсмертная напомнила, что ранее пошлина на импортные цветы не была такой низкой — всё изменилось с вступлением России в ВТО в 2012 году.
— Тогда в результате снижения таможенных пошлин с 15 до 5% российская цветочная продукция перестала быть конкурентоспособной, — сказала она.
Национальная ассоциация цветоводов подчеркивает, что уже обращалась с просьбой об увеличении пошлин на импорт цветов в министерства сельского хозяйства, экономики, финансов несколько последних лет, говорит исполнительный директор ассоциации Виктория Крылова.
— Цветочные комбинаты в России начали строиться в 2010-е годы, когда таможенная пошлина составляла 15%, но резкое падение пошлины до 5% привело к тому, что комбинаты просто перестали развиваться — этот бизнес перестал быть экономически привлекателен, — сказала она «Известиям».
Какой должна быть новая пошлина
Национальная гильдия флористов также стратегически поддерживает повышение пошлин, сообщила вице-президент объединения Алена Чудопал.
— Но при обсуждении проблематики в Минсельхозе был сделан упор на то, что львиная доля цветов импортируется из недружественных стран, — сказала она «Известиям». — Я бы не согласилась с этим мнением: очень серьезная доля цветов импортируется из стран Латинской Америки, из дружественных стран Африки и Юго-Восточной Азии, стран, которые входят в БРИКС и даже в ОДКБ.
Из недружественных стран цветы поставляют только Италия с очень небольшим объемом и Нидерланды, говорит Чудопал. Нидерланды занимают большую долю рынка еще и потому, что являются логистическим хабом и агрегатором для других стран.
— И если говорить о том, что увеличение пошлин на импортные цветы неизбежно, то надо их повышать незначительно, поэтапно и только на те позиции, которые составляют конкуренцию производителям российским, — уверена Алена Чудопал. — Например, экзотические цветы заменить нельзя, и на них, наверное, просто нет смысла повышать пошлины. Надо очень избирательно подходить к этому вопросу.
Виктория Крылова из Национальной ассоциации цветоводов также призывает рассматривать повышение пошлин на импорт не только из недружественных государств.
— Например, Эквадор, Кения хоть и не входят в список недружественных, очень сильно зависят от западных стран — собственниками предприятий там, как правило, в большинстве случаев являются именно европейцы, — заметила она. — А это риск, что поток импорта из этих стран тоже может в любой момент прекратиться, есть риск остаться совсем без цветов.
Национальная ассоциация цветоводов призывает вернуть ставку в 15%, что позволит развивать цветочную отрасль в России и постепенно наращивать долю на рынке для российских производителей.
Алексей Ситников считает, что пошлину надо поднимать на все виды цветов одинаково.
Как это отразится на розничных ценах
Алексей Ситников считает, что даже увеличение размера пошлины до 15% существенно не повлияет на розничные цены, так как значительную часть прибыли извлекают все-таки розничные продавцы.
— Наверное, розничным продавцам придется сократить свою маржинальность, — сказал он. — Глубина маржи позволяет компенсировать возросшую цену ввозимых цветов, а запас себестоимости у иностранных производителей позволяет, возможно, пересмотреть и контрактные цены.
Екатерина Безсмертная отмечает, что за последние полтора года цены на цветы и так повысились в среднем на 20−30%, что отрицательно сказалось на объемах продаж. Причем причина именно в сложностях с доступом к импортной продукции в результате усложнения логистических цепочек, роста валютного курса
Виктория Крылова предполагает, что минимальное повышение стоимости цветов в рознице может последовать, но это не будут глобальные изменения.
— При расширении производств и увеличении объема, естественно, произойдет и снижение себестоимости продукции, — пояснила она. — Когда комбинаты получат условия, необходимые для их дальнейшего развития — причем развитие не в масштабе «плюс 1 га в год», а наращивание производства на 50−100% в год, — их продукция будет дешеветь.
Однако Алена Чудопал призывает крайне осторожно подходить к повышению пошлин, так как их резкий рост отразится в первую очередь на розничном покупателе.
Смогут ли российские цветоводы заместить импорт
Виктория Крылова подчеркивает, что, получив нужный экономический климат, российские предприятия смогут построить новые теплицы очень быстро, тем более что сам по себе опыт выращивания цветов уже очень хороший — российские цветы высокого качества, конкурентны и не хуже импортных.
— У российских цветов есть и однозначное преимущество, которое не компенсирует ни одна импортная продукция, — они пахнут! — сказала она. — Импортные цветы для транспортировки помещают в определенные емкости, из которых полностью удаляется воздух, замораживают — и эти манипуляции оставляют цветы визуально свежими, нежными и красивыми, но лишают запаха.
Алена Чудопал подчеркивает, что мгновенно нарастить долю российских цветов на рынке до 50% не получится, хотя работа в России уже ведется и флористы с большим удовольствием сотрудничают с отечественными производителями.
— Будет правильно больше поддерживать российских производителей традиционными способами: льготные цены на энергоносители, льготные кредиты, может быть, какое-то временное снижение налоговой нагрузки, — сказала она. — Увеличение импортных пошлин сразу и резко, на мой взгляд, не самый очевидный способ.
Между тем Екатерина Безсмертная замечает, что отечественное производство уже показывает хороший рост: 9,4% в 2021 году и 18% в 2022-м.
— С учетом положительной динамики отечественного производства, наблюдаемой в последние годы ввиду открытия новых тепличных комплексов, цифровизации производства, доля могла бы уже в ближайшее время повыситься до 25%, а в среднесрочной перспективе — до 50%, — сказала она.
Минсельхоз подтверждает: в прошлом году подотрасль цветоводства сохранила положительную динамику, вырастив 393,5 млн штук цветов и бутонов.
— В целом за последние пять лет производство цветов в нашей стране выросло в полтора раза. Развитию сегмента способствует льготное кредитование, — сообщили в министерстве «Известиям».