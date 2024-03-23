Доставок больше нет: к чему приведет рост пошлины на импорт цветов

— Но при обсуждении проблематики в Минсельхозе был сделан упор на то, что львиная доля цветов импортируется из недружественных стран, — сказала она «Известиям». — Я бы не согласилась с этим мнением: очень серьезная доля цветов импортируется из стран Латинской Америки, из дружественных стран Африки и Юго-Восточной Азии, стран, которые входят в БРИКС и даже в ОДКБ.