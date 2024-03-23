Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Как следует из документа, «в субботу, 23 марта 2024 года, президент подписал закон», который обеспечивает «ассигнования на проекты и работу ведомств и управлений федерального правительства до 30 сентября 2024 года».
Документ включает в себя финансирование ведомств на сумму более $1,2 трлн. В пятницу его одобрила Палата представителей Конгресса США, в ночь на субботу — Сенат.
Ранее Байден подписал другой одобренный Конгрессом США законопроект о продолжении выделения средств на работу ряда федеральных ведомств до конца финансового года. Документ включал в себя финансирование на сумму в размере более $460 млрд.