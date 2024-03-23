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Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал согласованный ранее обеими палатами Конгресса законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Источник: Reuters

Как следует из документа, «в субботу, 23 марта 2024 года, президент подписал закон», который обеспечивает «ассигнования на проекты и работу ведомств и управлений федерального правительства до 30 сентября 2024 года».

Документ включает в себя финансирование ведомств на сумму более $1,2 трлн. В пятницу его одобрила Палата представителей Конгресса США, в ночь на субботу — Сенат.

Ранее Байден подписал другой одобренный Конгрессом США законопроект о продолжении выделения средств на работу ряда федеральных ведомств до конца финансового года. Документ включал в себя финансирование на сумму в размере более $460 млрд.