Банки пообещали списать кредиты погибших и пострадавших в «Крокусе»

«Тинькофф» также пообещал списать задолженности и кредиты для всех пострадавших, сообщил РБК представитель банка. «Стоимость билетов на все мероприятия в России 23 и 24 марта, приобретенные в сервисе Тинькофф Город, мы также компенсируем вне зависимости от позиции организаторов. Мы также бесплатно отменим все бронирования отелей в Москве и Подмосковье, сделанные через “Тинькофф Путешествия”. Скорбим вместе со страной», — заявил он.