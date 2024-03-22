X5 в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 73%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», увеличила чистую прибыль по МСФО в 2023 году на 72,8% по сравнению с предыдущим годом — до 90,284 млрд рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA ретейлера вырос на 15% и составил 214,764 млрд рублей, выручка увеличилась на 20,8%, до 3,146 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 6,8% против 7,2% годом ранее.
В четвертом квартале чистая прибыль X5 увеличилась в 3,3 раза, составив 19,034 млрд рублей. EBITDA повысилась на 48,1%, до 53,062 млрд рублей, выручка — на 25%, до 881,216 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA в четвертом квартале составила 6% против 5,1% в октябре — декабре 2022 года.