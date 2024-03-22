X5 в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 73%

В четвертом квартале чистая прибыль X5 увеличилась в 3,3 раза, составив 19,034 млрд рублей. EBITDA повысилась на 48,1%, до 53,062 млрд рублей, выручка — на 25%, до 881,216 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA в четвертом квартале составила 6% против 5,1% в октябре — декабре 2022 года.