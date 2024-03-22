Wildberries запустил собственный сервис онлайн-кредитования продавцов

«Мы решили запустить собственный сервис кредитования, чтобы повысить уровень финансовой доступности для наших продавцов. Селлеры используют кредитование для масштабирования бизнеса. При этом доступ к кредитам для них может быть затруднен», — отметил руководитель направления кредитования в Wildberries.Финтех Сергей Савин, слова которого привели в компании.