Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации

«Безусловно, если инвесторы все-таки проиграют дело, то остро встанет вопрос о том, готово ли государство менять законодательство для защиты прав розничных инвесторов. Очевидно, у инвесторов очень ограничены возможности по изучению приватизационной истории каждой из торгуемых акций. Более того, а куда может деть сегодня акции продавец, если вдруг осознал, что история акций содержит риски? Только продать соседу, либо лишиться своих денег навсегда. Также растут риски самой биржи, ведь она сторона в биржевой сделке и несет риски исков со стороны инвесторов», — добавил он.