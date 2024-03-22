Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода, следует из карточки дела. Информацию подтвердил РБК представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела. Это первое подобное решение в истории современной России.
Прецедентное для российского права судебное разбирательство длится с августа 2022 года, когда иск об изъятии акций в пользу государства подал прокурор Пермского края. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс., писал РБК.
Причина для такого иска — признание судом незаконной приватизации предприятия, которая была проведена еще в 1992 году. Такое решение пермский арбитраж принял в начале мая 2022 года. Изначально изъятие коснулось только мажоритарных акционеров предприятия — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. В пользу государства у них изъяли долю в 89,4%. Но часть бумаг завода находилась во владении миноритариев, поскольку его акции (10,6%) были размещены на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги ими были прекращены, но бумаги остаются у инвесторов. Впоследствии прокурор потребовал изъять и их.
С критикой возможного изъятия бумаг выступала Мосбиржа. Площадка, как писал РБК, считает (свою позицию она представляла суду), что такая мера может противоречить законодательству об организованных торгах. К делу она была привлечена в качестве третьего лица. Со ссылкой на Гражданский кодекс она, в частности, отмечала, что «бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя». РБК направил запрос Мосбирже.
Инвесторы оспорят решение в апелляционной инстанции, сказал РБК Обыденнов. «Шансы есть, решение первой инстанции создает крайне негативный для рынка прецедент, не думаем, что такое решение оставят в силе. И нашу позицию поддерживает ЦБ, за что мы ему благодарны», — подчеркнул он.
«Мы верим, что розничные инвесторы продолжат отстаивать свои интересы в следующих инстанциях — апелляционной, кассационной инстанциях в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Шансы на оспаривание есть, действующее законодательство уже содержит нормы о том, что инвестор, который купил акции на бирже, является добросовестным приобретателем. И в свете этого безвозмездное изъятие акций у обычных инвесторов выглядит несправедливым», — рассуждает глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев.
«Безусловно, если инвесторы все-таки проиграют дело, то остро встанет вопрос о том, готово ли государство менять законодательство для защиты прав розничных инвесторов. Очевидно, у инвесторов очень ограничены возможности по изучению приватизационной истории каждой из торгуемых акций. Более того, а куда может деть сегодня акции продавец, если вдруг осознал, что история акций содержит риски? Только продать соседу, либо лишиться своих денег навсегда. Также растут риски самой биржи, ведь она сторона в биржевой сделке и несет риски исков со стороны инвесторов», — добавил он.