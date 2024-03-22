Segezha Group получила убыток 15,98 млрд руб

По итогам последнего квартала прошлого года чистый убыток составил 5,55 млрд руб. против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд руб. Показатель OIBDA упал за квартал в годовом выражении в 1,9 раза — до 2,28 млрд руб. с 4,35 млрд руб. Выручка при этом выросла на 45%, до 24,78 млрд руб. против 17,1 млрд руб. годом ранее за счет росту цен и объемов реализации готовой продукции компании.