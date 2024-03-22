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Segezha Group получила убыток 15,98 млрд руб

Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group по МФСО за 2023 год составил 15,98 млрд руб. против 6 млрд прибыли годом ранее. OIBDA холдинга сократилась в 2,5 раза — до 9,28 млрд руб., выручка — на 9%, до 88,5 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Источник: Freepik

По итогам последнего квартала прошлого года чистый убыток составил 5,55 млрд руб. против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд руб. Показатель OIBDA упал за квартал в годовом выражении в 1,9 раза — до 2,28 млрд руб. с 4,35 млрд руб. Выручка при этом выросла на 45%, до 24,78 млрд руб. против 17,1 млрд руб. годом ранее за счет росту цен и объемов реализации готовой продукции компании.

Уровень долга компании в 2023 году превысил 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Президент лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин сообщил, что планирует в этом году провести докапитализацию для снижения долговой нагрузки. Заседание совета директоров по вопросу дивидендов пройдет в апреле. Дивидендная политика холдинга предполагает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд руб. до 5,5 млрд руб. до 2023 года включительно, с 2024 по 2026 год — 75−100% скорректированного free cash flow.

О ситуации в лесопромышленной отрасли — в материале «Лес тяжело выпрямляется».

Анастасия Ларина.