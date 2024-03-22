Рынок акций: что ведет коррекцию вниз

Российский рынок акций в конце недели корректировался вниз. Сказались фактор пятницы, спад цен на сырьевые товары, жесткость сигналов ЦБ по итогам заседания и откат тяжеловесных акций Лукойла на дивидендных новостях.
Оптимизма на внешних площадках поубавилось. «Голубиная» риторика ФРС совсем недолго подогревала общерыночный риск-аппетит. Китайские биржевые индексы потеряли около 1%, в красной зоне торговался Euro Stoxx 50, в минусе стартовали торги в США. Индекс доллара DXY вернулся к 104 п., что оказало давление на сырьевые котировки.
В начале следующей недели инвесторы будут оценивать статданные по продажам нового жилья за февраль. Понедельник — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НОВАТЭК за 2023 г.
Краткосрочно мы ожидаем возвращения индекса Мосбиржи выше 3300 п. Затруднить подъем могут острая геополитика, а также склонность рубля к укреплению в свете прохождения через пик налоговых платежей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 марта — 3235−3325 п.
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