Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Так, до публикации решения регулятора курс доллара рос на 0,78%, до 92,78 рубля, евро — на 0,21%, до 100,29 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,762 рубля (+0,26%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.