Россия с 27 марта повысит экспортную пошлину на пшеницу до 3 298,6 рубля за тонну

Пошлина на ячмень составит 573,3 рубля против прежних 408,1 рубля, пошлина на кукурузу будет нулевой против 71,2 рубля за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $235,8 за тонну, на ячмень — $181,3 за тонну, на кукурузу — $172,1 за тонну.
«Плавающая» пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.