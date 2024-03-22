Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия с 27 марта повысит экспортную пошлину на пшеницу до 3 298,6 рубля за тонну

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 27 марта 2024 года повышается до 3 298,6 рубля против действующей сейчас ставки в размере 3 143 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Источник: РИА "Новости"

Пошлина на ячмень составит 573,3 рубля против прежних 408,1 рубля, пошлина на кукурузу будет нулевой против 71,2 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $235,8 за тонну, на ячмень — $181,3 за тонну, на кукурузу — $172,1 за тонну.

«Плавающая» пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.