Nvidia стала самым быстрорастущим по стоимости американским брендом

Отмечается, что стоимость Nvidia за год выросла на 163% — до $44,5 млрд. Это позволило компании подняться на 17-е место в списке самых дорогих американских брендов, хотя еще год назад она занимала 58-ю строчку. Самым дорогим брендом назван Apple, который за год подорожал на 74% (до $516,6 млрд). На втором месте в списке самых дорогих брендов расположилась компания Microsoft: ее стоимость выросла до $340,4 млрд (+78%). Третья строчка осталась за Google ($333,4 млрд, +18,5%).