Названы самые популярные направления поездок на весенние каникулы

При этом популярность столичных отелей у путешественников с детьми за выросла на 70% год к году, в то время как в целом по стране этот показатель увеличился на 27%. В тройку лидеров по количеству бронирований, помимо Москвы, вошли Казань и Санкт-Петербург. Суммарно на эти три города приходится более трети от всех бронирований на весенние каникулы.