Набиуллина заявила, что никакого моратория на отзывы лицензии банков не было

«Что касается отзыва лицензии, наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии — это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа, мы выносим предписание. Поэтому это точечное решение. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было», — сказала она.
При этом Набиуллина отметила, что Банк России не делает прогнозов по отзывам лицензий у банков. По ее словам, «это результаты надзорной работы».
Отзывы лицензий в 2024 году.
В текущем году после почти двухгодичного перерыва Банк России трижды отзывал лицензии на осуществление банковских операций. 21 февраля Банк России лишил лицензии Киви-банк, входивший в топ-100 российских кредитных организаций по размеру активов. 28 февраля была отозвана лицензия у банка «Гефест». 22 марта лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка «Стрела» (ранее — Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк).