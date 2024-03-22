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Набиуллина заявила, что никакого моратория на отзывы лицензии банков не было

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Отзыв лицензии у банка является крайней мерой, однако никакого моратория на отзывы лицензии не было. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается отзыва лицензии, наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии — это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа, мы выносим предписание. Поэтому это точечное решение. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что Банк России не делает прогнозов по отзывам лицензий у банков. По ее словам, «это результаты надзорной работы».

Отзывы лицензий в 2024 году.

В текущем году после почти двухгодичного перерыва Банк России трижды отзывал лицензии на осуществление банковских операций. 21 февраля Банк России лишил лицензии Киви-банк, входивший в топ-100 российских кредитных организаций по размеру активов. 28 февраля была отозвана лицензия у банка «Гефест». 22 марта лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка «Стрела» (ранее — Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк).