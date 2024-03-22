Набиуллина заявила, что никакого моратория на отзывы лицензии банков не было

«Что касается отзыва лицензии, наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии — это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа, мы выносим предписание. Поэтому это точечное решение. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было», — сказала она.