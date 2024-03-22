Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина: массовая льготная ипотека должна закончиться

Источник: РИА "Новости"

Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы ЦБ поддерживает. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 22 марта.

Она добавила, что Банк России поддерживает адресные льготные ипотечные программы.

«Что касается льготной ипотеки — наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться. А адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали», — сказала она.

Программу семейной льготной ипотеки Центробанк поддерживает.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».