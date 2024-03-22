Набиуллина: массовая льготная ипотека должна закончиться

Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы ЦБ поддерживает. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Она добавила, что Банк России поддерживает адресные льготные ипотечные программы.
«Что касается льготной ипотеки — наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться. А адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали», — сказала она.
Программу семейной льготной ипотеки Центробанк поддерживает.
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