Минфин не планирует менять бюджетное правило

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин России не планирует менять бюджетное правило. Об этом на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Сейчас, безусловно, мы не планируем никаких изменений этих подходов (бюджетного правила — прим. ТАСС). Будем его в одну или другую сторону менять — ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал он.
Силуанов назвал бюджетное правило «щитом» для борьбы с ограничениями, который помог России выстоять, несмотря на санкции.
Правительство РФ приостанавливало действие бюджетного правила в 2020 и 2022 годах. С 7 августа 2023 года Минфин РФ перешел к покупкам юаней и золота по бюджетному правилу на дополнительные средства от экспорта нефти сверх цены отсечения в $60 за баррель. Они направляются в Фонд национального благосостояния. Операции по покупке по поручению Минфина осуществляет ЦБ РФ.