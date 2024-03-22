Минфин не планирует менять бюджетное правило

Правительство РФ приостанавливало действие бюджетного правила в 2020 и 2022 годах. С 7 августа 2023 года Минфин РФ перешел к покупкам юаней и золота по бюджетному правилу на дополнительные средства от экспорта нефти сверх цены отсечения в $60 за баррель. Они направляются в Фонд национального благосостояния. Операции по покупке по поручению Минфина осуществляет ЦБ РФ.