Курс биткойна опускался ниже $63 тыс

Курс биткойна во время торгов 22 марта ненадолго упал до отметки в $62,7, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk. Минимальной отметки стоимость криптовалют достигла в 14:54 мск, однако вскоре вновь превысила $63 тыс., продолжая торговаться примерно на этом уровне. На 19:30 мск биткойн торговался на площадке по цене $63,3.