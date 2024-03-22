Кабмин намерен сдержать цены на топливо для сельхозпроизводителей РФ

«Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, по данным Минэнерго, объем поставок бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тыс. тонн в сутки и 15,5 тыс. тонн в сутки соответственно. «Запасы топлива остаются высокими — 1,9 млн т по бензину и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цены на АЗС стабильны», — добавили в правительстве.
Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее говорил, что правительство может принять ряд новых мер на рынке топлива для его стабилизации. Эти меры связаны с ростом производства и со снятием логистических ограничений. Глава Минэнерго добавлял, что в России есть потенциал роста производства топлива на НПЗ, где не было остановлено производство.
Утром 12 марта 2024 года украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ в Нижегородской области. В результате ЧП никто не пострадал, открытое горение было ликвидировано. 13 марта БПЛА атаковали Рязанский НПЗ, начался пожар, который вскоре был потушен.
До этого в январе сообщалось, что работа одной установки на Нижегородском НПЗ временно остановлена в связи с технологическим инцидентом. По данным Ростехнадзора, причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга стала неисправность детали компрессора. Кроме того, как сообщил 13 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев, технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов были остановлены после падения беспилотных летательных аппаратов на территории завода.