Кабмин намерен сдержать цены на топливо для сельхозпроизводителей РФ

Также отмечается, что, по данным Минэнерго, объем поставок бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тыс. тонн в сутки и 15,5 тыс. тонн в сутки соответственно. «Запасы топлива остаются высокими — 1,9 млн т по бензину и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цены на АЗС стабильны», — добавили в правительстве.