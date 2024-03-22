«К нам в карман лезут»: владельцы ПВЗ Ozon подсчитали убытки от новых правил работы

Пресс-служба маркетплейса Ozon 14 марта распространила информацию об изменении характера сотрудничества с партнерскими пунктами выдачи заказов (ПВЗ). По новым правилам, с апреля 2024 года в расчетах с партнерами вводится сервисный сбор.
Прежде доход пункта составлял 5% от его оборота без всяких вычетов. Начиная с апреля ПВЗ с оборотом более 2,2 млн рублей ждет дифференцированная ставка сбора, ее размер можно рассчитать на калькуляторе в личном кабинете владельца ПВЗ (если оборот меньше 2,2 млн, то сбор составит символический один рубль в месяц). При расчете сервисного сбора учитываются плотность населения в городе, где расположен пункт, средние расходы на аренду и оборот пункта. Специальные пороги оборота вводятся для Москвы — 7 млн рублей, Московской области — 4 млн рублей, Санкт-Петербурга — 5 млн рублей, 4 млн рублей — для Ленинградской области. Если оборот ПВЗ ниже указанных сумм, сбор будет символическим — все тот же один рубль в месяц.
При расчете сервисного сбора учитываются плотность населения в городе, где расположен пункт, средние расходы на аренду и оборот пункта. Специальные пороги оборота вводятся для Москвы — 7 млн рублей, Московской области — 4 млн рублей, Санкт-Петербурга — 5 млн рублей, 4 млн рублей для Ленинградской области. Если оборот ПВЗ ниже указанных сумм, сбор будет символическим — все тот же один рубль в месяц.
Сегодня у маркетплейса более 45 000 пунктов выдачи, почти все (98%) партнерские, они принадлежат более чем 20 000 предпринимателей. По расчетам Ozon, изменения коснутся примерно 10% владельцев ПВЗ. В результате нововведений всего у 200 предпринимателей (то есть у 1% партнеров) выручка от оборота ПВЗ снизится с 5% до 3%, еще 1800 бизнесменов (9%) останутся в диапазоне 3−5%, уверяет представитель маркетплейса.
Вырученные средства Ozon хочет потратить на привлечение клиентов по всей России, инвестиции в цены для покупателей, работу с заказами клиентов, продвижение пунктов выдачи на витрине Ozon и онлайн-картах, разработку и поддержку IT-сервисов для последней мили. Какой объем средств маркетплейс планирует выручить, не раскрывается.
Флешмоб для СМИ
Владельцы ПВЗ ожидаемо не обрадовались появлению нового сбора, поэтому сразу после публикации пресс-релиза Ozon начали протестный флешмоб. Они публиковали в Telegram-каналах фотографии дверей пунктов выдачи с объявлениями о том, что ПВЗ в ближайшее время будет закрыт. Причиной указывался введенный маркетплейсом сервисный сбор. Все вопросы сотрудники точек рекомендовали задавать в службу поддержки Ozon. Подобные фотографии опубликовали каналы Baza и «SHOT Проверка».
В Telegram-канале «Профсоюз АПВЗ OZON» участники протестов признавались, что лишь «создают видимость для СМИ» и к крайним мерам пока не прибегают (сейчас пост удален).
Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon опроверг и сам маркетплейс. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил его представитель Forbes. В Ozon добавили, что «каждый день по разным причинам не работают около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети».
Нули или убытки
Отстаивать интересы ПВЗ взялась Ассоциация участников электронной коммерции (АУРЭК). Она запустила мониторинг методом анкетирования владельцев ПВЗ маркетплейса. Анкеты были размещены в нескольких тематических Telegram-каналах, результатами АУРЭК поделилась с Forbes.
Ассоциация просила указать размер сбора, который будет удерживаться по данным расчетов в личном кабинете. Менее чем за неделю в опросе поучаствовали порядка 600 предпринимателей, и выяснилось, что новшество заденет гораздо большее число партнеров Ozon, чем посчитал маркетплейс. 52% (более 300 участников) указали, что по предложенным расчетам они должны будут уплачивать сбор в размере от 20 000 до 70 000 рублей с ПВЗ. Расчеты примерные, потому что оборот от месяца к месяцу меняется.
Остальные 48% участников, по их предварительным расчетам, оказались сбором не затронуты, то есть будут платить символический один рубль. Но в комментариях они выражали опасения, что это явление временное. Все стремятся к росту оборота, и как только будет перейден рубеж 2,2 млн рублей, сбор придется платить всерьез.
Большинство участников опроса (70%) оказались собственниками одного-двух ПВЗ, 25% — владельцами сетей от трех до 10 ПВЗ, еще примерно у 5% более чем 10 ПВЗ. Больше половины (60%) участников сотрудничают с Ozon свыше двух лет, 20% — менее года, остальные от года до двух лет. Представитель Ozon не стал комментировать результаты и методику сбора данных АУРЕК.
«АУРЭК составила финансовую модель среднего ПВЗ, и оказалось, что в ее рамках сбор может составлять порядка 30−40% от доходной части пункта выдачи, — поясняет руководитель юридической фирмы Fox Legal Consulting и сопредседатель АУРЭК по правовой защите Александр Ефимов. — Если учесть расходы владельца пункта выдачи на ведение бизнеса, возможные удержания со стороны маркетплейса и этот новый сбор, то ПВЗ может остаться с нулевой прибылью, а то и уйти в убытки».
У подхода Ozon нашлись защитники. «Решение о введении сервисного сбора ожидаемо, ведь все, что связано с деятельностью маркетплейсов, дорожает, — считает гендиректор “INFOLine-Аналитика” Михаил Бурмистров. — Из-за роста зарплат водителей и сотрудников складов подорожала логистика, растет стоимость автомобилей, запчастей и топлива. Причем условия у Ozon наиболее привлекательные на рынке: к примеру, вознаграждение ПВЗ у Wildberries не превышает 3%». По мнению Бурмистрова, выбранное Ozon решение чем-то похоже на прогрессивное налогообложение.
«В данном случае речь идет о тех предпринимателях, которые демонстрируют наиболее высокие показатели и уже окупили свои инвестиции», — рассуждает он.
Посчитали на пальцах
Forbes попросил нескольких партнеров Ozon, работающих в разных городах, подсчитать, как введение сервисного сбора скажется конкретно на их бизнесе, а не на усредненной модели. По оценке предпринимателей, прибыльность работы резко снизится.
Владелец двух ПВЗ в Великом Новгороде с суммарным оборотом в 11 млн рублей в месяц сообщил Forbes, что получает с них выручку 550 000 рублей (или 5%). Согласно подсчетам на калькуляторе в личном кабинете, с апреля его доход снизится примерно на 70 000 рублей. «И не надо думать, что полмиллиона — это чистая прибыль. С этой суммы я должен оплатить аренду — более 100 000 рублей; свет, отопление, коммунальные платежи — 15 000 рублей; ежемесячное вознаграждение четырех сотрудников (зарплата) — 176 000 рублей; вывоз мусора, интернет и хранение записей с видеокамер — еще по 5000 рублей. Еще ведение бухгалтерии, обслуживание счета и налоги», — перечисляет он. То есть сервисный сбор действительно снижает прибыль не менее чем на 28%.
«У меня большой ПВЗ в Санкт-Петербурге, его оборот за февраль составил 13 млн рублей, моя выручка — 650 000 рублей, с апреля я буду получать на 146 000 меньше (-23%)», — подсчитал другой партнер Ozon. «Ощущение, что для нашего же блага к нам в карман лезут», — резюмирует владелец нескольких ПВЗ в Подмосковье.
«Два года назад я открыл два пункта в новых ЖК в Подмосковье, — вспоминает еще один бизнесмен. — Сейчас мы только вышли на точку безубыточности, и вот ввели этот сбор. Судя по калькулятору, он составит 43% от прибыли ежемесячно».
«Есть опасения, что застолбив за собой право в принципе удерживать какой-то сервисный сбор, компания в дальнейшем сможет в гораздо более тихом режиме его увеличивать, просто изменяя оферту, — говорит Ефимов из АУРЭК. — ПВЗ хотят развиваться, рано или поздно многие из тех, кто сейчас платит один рубль, вырастут, и сервисный сбор станет обременительным. Компания в какой-то мере препятствует развитию собственных партнеров. АУРЭК обеспокоена сложившейся ситуацией и, конечно, будет стремиться урегулировать вопрос так, чтобы права малого бизнеса были защищены от необоснованной “дани”.
На следующей неделе у владельцев ПВЗ и АУРЭК запланированы встречи с представителями Ozon. «Если ситуация не разрулится, мы обратимся в ФАС», — резюмирует Ефимов.
Forbes будет следить за ситуацией.