«К нам в карман лезут»: владельцы ПВЗ Ozon подсчитали убытки от новых правил работы

Владелец двух ПВЗ в Великом Новгороде с суммарным оборотом в 11 млн рублей в месяц сообщил Forbes, что получает с них выручку 550 000 рублей (или 5%). Согласно подсчетам на калькуляторе в личном кабинете, с апреля его доход снизится примерно на 70 000 рублей. «И не надо думать, что полмиллиона — это чистая прибыль. С этой суммы я должен оплатить аренду — более 100 000 рублей; свет, отопление, коммунальные платежи — 15 000 рублей; ежемесячное вознаграждение четырех сотрудников (зарплата) — 176 000 рублей; вывоз мусора, интернет и хранение записей с видеокамер — еще по 5000 рублей. Еще ведение бухгалтерии, обслуживание счета и налоги», — перечисляет он. То есть сервисный сбор действительно снижает прибыль не менее чем на 28%.