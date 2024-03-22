Инвесторы одобрили приобретение соцсети Трампа

Как передают американские средства массовой информации, за счет предстоящего слияния компаний рыночная стоимость TMTG, исходя из нынешних цен на акции Digital World, превысит $5 млрд. Это означает, что доля представляющего Республиканскую партию США Трампа в компании будет стоить более $3 млрд. Как ожидается, торги ценными бумагами фирмы Трампа на бирже NASDAQ начнутся на следующей неделе. Компания получит на бирже обозначение DJT (первые буквы имени предыдущего главы администрации США — Donald John Trump).
Его адвокаты ранее заявляли, что он по некоторым причинам не в состоянии передать суду такую сумму. Между тем сам Трамп несколькими часами ранее написал на своей странице в соцсети Truth Social, что располагает примерно $500 млн. В связи с этим местные наблюдатели указали на то, что заявления Трампа вступают в прямое противоречие с информацией, переданной суду его юристами.
Предполагается, что Трамп и его компания должны внести эти средства полностью до следующей недели, чтобы генпрокурор не смогла взыскать долг, пока он подает апелляцию. В заявлении адвокатов республиканца говорится, что обеспечение залога на всю сумму «практически невозможно». Команда Трампа безуспешно обращалась к 30 компаниям-поручителям через четырех брокеров.
16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов его компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Позднее общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили работать сотрудником или директором любой корпорации в Нью-Йорке и обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате. Бывший хозяин Белого дома подал апелляцию на это постановление.
Трамп уже гарантировал себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев выдвижение кандидатом в президенты от них на предстоящих в ноябре выборах. Его кандидатура должна быть официально утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится