Инвесторы одобрили приобретение соцсети Трампа

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов его компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Позднее общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили работать сотрудником или директором любой корпорации в Нью-Йорке и обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате. Бывший хозяин Белого дома подал апелляцию на это постановление.