«Газпром нефть» гранулируется

Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев отмечает, что определенный риск в наличии иностранных комплектующих в оборудовании все же есть и выражается он в более длительном периоде ремонта или замене комплектующих. Вместе с тем такой риск эксперт называет допустимым, уточняя, что при должном планировании это не повлияет на работу предприятия. Говоря об окупаемости завода, господин Гуляев, ссылаясь на высокий спрос на полимерную гранулу, а также собственную потребность «Газпром нефти» в этой продукции, называет сроки в 5−6 лет.