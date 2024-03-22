«Газпром нефть» гранулируется

Основными заказчиками вторичной полимерной гранулы станут российские производители бытовых труб, профилей, автозапчастей, мебели и других продуктов.
Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Газпром нефти», основными заказчиками вторичной полимерной гранулы станут российские производители бытовых труб, профилей, автозапчастей, мебели и других продуктов. Также сырье будут использовать для собственных потребностей компании, в частности, выпуска гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства. Оборудование на производстве установлено российское, но с частичным использованием комплектующих из дружественных стран, уточнили в пресс-службе.
По словам начальника департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игоря Королева, к 2030 году потребность компании во вторичных гранулах может достичь 3,2 тыс. тонн в год.
Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты полагают, что инвестиции в проект могли составить от 4,5 до 5 млрд рублей. По мнению управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, вероятнее всего, это собственные средства и кредитные транши. «Большая часть инвестиций зависит от оборудования и иных комплектующих. Если речь идет о поставках из дружественных стран, то оно, возможно, закупалось за рубли, что позволило исключить валютные риски, поэтому в будущем проблем с поставками дополнительных деталей или их обслуживанием быть не должно», — рассуждает эксперт.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также полагает, что с учетом того, что линии на производстве не импортные, а в основном отечественные, то существующий уровень локализации в целом позволит компании эффективно работать даже в условиях усиления санкционного давления, которое сейчас объективно наблюдается.
Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев отмечает, что определенный риск в наличии иностранных комплектующих в оборудовании все же есть и выражается он в более длительном периоде ремонта или замене комплектующих. Вместе с тем такой риск эксперт называет допустимым, уточняя, что при должном планировании это не повлияет на работу предприятия. Говоря об окупаемости завода, господин Гуляев, ссылаясь на высокий спрос на полимерную гранулу, а также собственную потребность «Газпром нефти» в этой продукции, называет сроки в 5−6 лет.
Участники рынка видят в запуске предприятия дополнительный стимул для поставок сырья на переработку и увеличение его спроса и стоимости. «Открытие завода должно продуктивно повлиять на отрасль, потому что любой новый переработчик — это прежде всего рост цены для всех участников рынка. Появление нового игрока вызовет спрос и автоматически повысит собираемость того, что ранее попало бы на полигон», — говорит директор АНО «Ресурсный центр “Три Эр”», руководитель экоцентра «Собиратор» в Петербурге Петр Левин.
По данным правительства Ленобласти, из общего количества 2,9 млн тонн ТКО около 2,2 млн тонн ежегодно поступает из Петербурга и только около 700 тыс. тонн (32%) образуется на территории области.
В свою очередь, на пресс-конференции ТАСС 15 февраля председатель комитета по природопользованию Петербурга Александр Герман уточнял, что в 2023 году в городе было собрано и отправлено на переработку 8759 тонн вторсырья, а за год до этого — всего 630 тонн.
По оценкам господина Левина, процент пластика из общего объема отходов составляет примерно 10%. «По чистым сборам от населения, например, мы ежемесячно отгружаем переработчикам в районе трех тонн полиэтилена и полипропилена и можем наращивать объемы. При этом мы принимаем не все виды пластика, потому что нет рынка сбыта», — говорит руководитель экоцентра «Собиратор» в Петербурге.
Господин Бурмистров указывает, что открытие завода, помимо экономического эффекта, даст и достаточно значимый экологический эффект, который обеспечен созданием дополнительной мотивации по продаже пластикового сырья на переработку для нужд предприятия.
Помимо «Газпрома», из крупных игроков свои заводы по переработке пластика в Петербурге и Ленобласти намерены построить Невский экологический оператор и АО «ТНК».
В конце июля 2023 года АО «Невский экологический оператор» (НЭО) и АО «Автопарк № 1 Спецтранс» создали совместное юрлицо ООО «Неваспецпласт». Партнерская компания займется переработкой пластика на территории КПО «Волхонка», принадлежащего НЭО. Запуск завода запланирован на конец 2025 года. Среди основных потенциальных покупателей продукции компания рассматривает «Сибур Холдинг».
Также к строительству утилизирующего пластик предприятия готовится АО «ТНК». Проект строительства завода площадью 2,1 тыс. кв. м на участке 1,6 га был представлен еще летом 2021 года. Сроки запуска первой очереди были запланированы на четвертый квартал 2022 года, но оказались сдвинуты. Предприятие будет производить из переработанного пластика углеводородную смесь.