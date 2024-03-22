«Европлан» при IPO на Мосбирже получил оценку ниже ожидаемых ₽140 млрд

«Европлан», 100% которого принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), разместит акции на Мосбирже по цене от ₽835 до ₽875 за акцию, говорится в сообщении лизинговой компании (есть у «РБК Инвестиций»). Таким образом, рыночная капитализация по итогам IPO может составить ₽100−105 млрд, что ниже той оценки, которую приводили источники РБК в конце февраля (примерно ₽140 млрд). Компания ожидает, что привлечет от инвесторов ₽12,5−13,1 млрд.
В рамках размещения будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.
Итоговая цена IPO будет установлена холдингом «ЭсЭфАй» по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов. Он начинается сегодня, 22 марта, и завершится 28 марта. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров. Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.
«К настоящему моменту в результате раннего маркетинга компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50%», — говорится в сообщении.
Мосбиржа допустила к торгам акции крупнейшей частной лизинговой компании России «Европлан» с 29 марта. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Бумаги компании будут торговаться под тикером LEAS.
После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы.
В конце февраля о готовящемся размещении узнал РБК. О планах выйти на биржу «Европлан» официально объявил 19 марта. По словам одного из источников РБК, актив был оценен, исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8−10, или около ₽140 млрд в абсолютном выражении.
На тот момент такая высокая оценка была связана с тем, что «Европлан» имеет значительную долю непроцентных доходов (42% совокупной выручки), а также низкий уровень стоимости риска (CoR, cost of risk) — около 0,5% за последние пять лет, что значительно меньше, чем у торгуемых банков. Один из источников говорил, что средняя рентабельность капитала (ROE) у «Европлана» за пять лет выше 40%. Этот показатель тоже лучше, чем у других финансовых компаний на бирже (например, средний ROE «Тинькофф» — 37%, у Совкомбанка — 24%).
Собственный капитал «Европлана» на 30 сентября 2023 года составил ₽42,5 млрд. Таким образом, более ранняя оценка предполагала, что компания будет стоить на бирже более трех капиталов.
В банке «Синара» оценили стоимость компании, которая стабильно показывает рентабельность капитала, близкую к 40%, в ₽134−153,4 млрд. Аналитики полагают, что компания сохранит хорошие позиции на рынке лизинга автотранспорта. Как крупнейший негосударственный игрок в этом сегменте компания сформировала лояльную базу клиентов, что обеспечивает большую частоту повторных приобретений. Высокий уровень цифровизации с платформой полного цикла сопровождения сделок и широкий набор услуг, оказываемых лизингополучателям, должны помочь компании еще упрочить свои позиции. А сравнительно небольшая доля лизинга в покупках новых машин (по данным агентства «Эксперт РА», 20% в сегменте легковых и коммерческих автомобилей в первом полугодии 2023 года) указывает на перспективы роста рынка.
Аналитики «Альфа-Банка» определили диапазон справедливой стоимости 100% капитала «Европлан» на уровне ₽130−152 млрд. По их мнению, IPO «Европлана» — это возможность участия в росте российского рынка автолизинга за счет качественного эмитента с многолетней историей прибыльного роста. Учитывая высокий уровень достаточности капитала, компания также способна обеспечить инвесторам щедрую дивидендную историю.
Чистая прибыль «Европлана» за 2023 год выросла на 24,4% год к году и составила рекордные ₽14,8 млрд. Лизинговый портфель — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40%, до ₽230 млрд. Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов. Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил ₽44,7 млрд.
Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, не реже одного раза в год и при сохранении достаточности капитала не ниже 15%.
В 2018—2020 годы компания направляла на дивиденды 50−58% прибыли. По итогам 2021 года компания снизила выплаты до 20% ввиду необходимости финансировать рост лизингового портфеля. В течение 2023 года компания выплатила акционерам в виде дивидендов ₽5,8 млрд, из которых ₽2 млрд итоговых дивидендов за 2022 год, а также дважды выплаченные промежуточные дивиденды за 2023 год.
Компания «Европлан» была основана в 1999 году. Она предоставляет услуги лизинга легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники преимущественно малому и среднему бизнесу. Региональная сеть компании состоит из 85 офисов и охватывает большинство регионов страны.
«Европлан» присутствует на публичном рынке с 2008 года, на сегодняшний день в обращении находятся 11 облигационных выпусков.