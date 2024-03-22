«Европлан» при IPO на Мосбирже получил оценку ниже ожидаемых ₽140 млрд

На тот момент такая высокая оценка была связана с тем, что «Европлан» имеет значительную долю непроцентных доходов (42% совокупной выручки), а также низкий уровень стоимости риска (CoR, cost of risk) — около 0,5% за последние пять лет, что значительно меньше, чем у торгуемых банков. Один из источников говорил, что средняя рентабельность капитала (ROE) у «Европлана» за пять лет выше 40%. Этот показатель тоже лучше, чем у других финансовых компаний на бирже (например, средний ROE «Тинькофф» — 37%, у Совкомбанка — 24%).