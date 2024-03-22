«Это обрушит доллар до 45 рублей». В Индии предложили жуткое решение для РФ

Нужные мне глазные капли производства Индии я еле нашёл в одной из аптек, и то в единственном экземпляре, за 850 рублей: в Дели такие же стоят в 8 раз меньше. В московском магазине с индийскими специями на Сухаревке цены и вовсе завышены в 10−15 раз. «А что вы хотите? — удивляется продавец. — Серьёзных поставок нет, везут только энтузиасты, маленькими партиями». Аутентичный индийский чай в столице отыщется сугубо в дорогих кафе — в супермаркетах под видом чая из Индии торгуют самыми дешёвыми сортами из Вьетнама и Непала, по вкусу напоминающими сено. В это же самое время я читаю, что в банках Индии зависли $55 миллиардов, полученных российскими компаниями от продажи нашей нефти в эту страну. Всюду ведутся обсуждения, как вывести эти деньги, ибо ситуация давит на рубль. Как обычно, тут существует простейшее решение, которое никто не хочет видеть в упор.