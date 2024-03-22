«Это обрушит доллар до 45 рублей». В Индии предложили жуткое решение для РФ

Индийские рупии для командировки (чтобы доехать на такси из аэропорта до отеля в Дели) я не смог купить ни в одном банке Москвы. Пришлось искать в Интернете маленький, полулегальный «обменник», где с трудом продали 2 000 рупий по завышенному курсу — «извините, больше нет».
Нужные мне глазные капли производства Индии я еле нашёл в одной из аптек, и то в единственном экземпляре, за 850 рублей: в Дели такие же стоят в 8 раз меньше. В московском магазине с индийскими специями на Сухаревке цены и вовсе завышены в 10−15 раз. «А что вы хотите? — удивляется продавец. — Серьёзных поставок нет, везут только энтузиасты, маленькими партиями». Аутентичный индийский чай в столице отыщется сугубо в дорогих кафе — в супермаркетах под видом чая из Индии торгуют самыми дешёвыми сортами из Вьетнама и Непала, по вкусу напоминающими сено. В это же самое время я читаю, что в банках Индии зависли $55 миллиардов, полученных российскими компаниями от продажи нашей нефти в эту страну. Всюду ведутся обсуждения, как вывести эти деньги, ибо ситуация давит на рубль. Как обычно, тут существует простейшее решение, которое никто не хочет видеть в упор.
«Снизьте цену на лекарства».
— Индия небогатая страна третьего мира, и, конечно, она будет делать всё, чтобы эти доллары остались в её экономике, — считает финансист Прасад Чакраборти. — Да, отдельный вопрос, правильно это или неправильно, но тем не менее Россия закупает в Индии товаров лишь на 3 миллиарда в год — а США, например, тратят на индийскую продукцию больше $76 миллиардов. Американцы везут из Индии лекарства, чай, кофе, станки для заводов, золото, драгоценные камни, текстиль.
Индийская фармацевтика известна всему миру, и можно спокойно вложить эти деньги в покупку необходимых российским пенсионерам лекарств, удешевив их стоимость в ваших аптеках как минимум в пять раз. Этого по совершенно непонятной причине не делается. Я не одобряю политику индийского правительства, не желающего расставаться с долларами, но не понимаю и вас — ведь в России нужны индийские товары. К тому же здесь можно закупать дефицитные вещи от компаний, покинувших ваш рынок. Это весьма доступно.
Креветки, бананы и айфон.
В торговых центрах Дели я вижу американские джинсы «Левис» по 4 000 рупий (4 400 рублей — Авт.), в Иркутске год назад их продавали за 16 000 (!) рублей. Продукция ушедшей с нашего рынка американской фирмы «Эппл» (той, что производит айфоны, макбуки и айпады) в Индии существенно дешевле — ведь 25% техники «Эппл» собирается именно здесь, на индийской территории. То же самое — и с другой знаменитой электроникой. Можно было бы организовать её закупки через Индию, но наш бизнес таким не заморачивается — он везёт «санкционку» откуда дороже, накидывая потом на неё в России двойную цену. Креветки мы покупаем в Аргентине, где пришёл к власти президент с антироссийскими настроениями, бананы — в Эквадоре: с ним успели поссориться и помириться за две недели. Но ведь и креветочные фермы, и банановые плантации есть в Индии, откуда до Москвы — шесть часов полёта.
«Восток — дело тонкое, — цитирует красноармейца Сухова учившийся в 1979—1984 гг. в СССР бизнесмен Кришна Сингх. — У вас слишком привыкли работать с Европой и Америкой. Наши, конечно, хитрят и пытаются получить максимальную выгоду. Однако и правда — вы элементарно можете покупать как импорт, коего вам не хватает, так и индийские товары. Сколько вы в Индии приобретали при Советском Союзе, вам что, так плохо было? Индийское вино берёт золотые медали на европейских выставках, а в РФ его почти не поставляют».
Не пейте убожество.
— Я уже через вашу газету обращался к желающим покупать в штате Ассам настоящий индийский чай напрямую, — говорит глава компании «Исах Ти» Биджит Сарма. — После этого несколько бизнесменов из РФ заинтересовались, но дальше пары разговоров дело не пошло.
Ваши торговцы предпочитают брать чай на бирже в Дубае — там его смешивают с другими сортами, и на выходе вы получаете убожество из дешёвых чаёв, не имеющих стандартного индийского вкуса и аромата. Я полагаю, ситуация с российскими деньгами в индийских банках разрешится. В то же время мне совершенно непонятно — почему вы не выстраиваете нормальную торговлю с Индией?
Уверен, что россиянам нужно качество, ведь, по статистике, у вас выпивают в год около 200 миллионов кг чая. Не оставляйте Индию посредникам, займитесь, наконец, прямой торговлей с нами! Пусть ваши люди вспомнят запах свежезаваренного нормального индийского чая. Сейчас выращивается особенно много чайного листа на чистой органике, без пестицидов — но до российского потребителя подобный чай вообще не доходит.
Индийцы хотят блины.
На базаре Чанди Чоук в Дели всего навалом — и жгучий кашмирский перец, и куркума, и приправа карри, и орехи кешью (Индия среди лидеров по выращиванию этой культуры), и корица, и фрукты. Стоимость даже неудобно называть — совсем копейки.
Но, попав в российские города, эта продукция моментально дорожает в 10−15 раз, потому что централизованных закупок нет. То же самое — индийские ткани и шёлк: их охотно закупают и США, и Евросоюз, а у нас можно только за космические деньги найти. Из фастфуда в городах Индии везде Америка: и «Макдоналдс», и «КФС», и «Бургер Кинг». 20 лет назад я писал в репортаже из Китая — давайте поставлять сюда российские продукты, это будет бешено популярно, и все смеялись — такое невозможно! Сейчас КНР берёт российской еды на миллиарды долларов — конфеты, шоколад, мороженое, курицу, подсолнечное масло, свинину. Почему бы не открыть в Индии сети российских закусочных — с теми же блинами? Меня спрашивали об этом многие индийцы, учившиеся в СССР, но мне остаётся только развести руками.
Наш бизнес так далеко не думает. Он хочет продавать утром, а вечером получать прибыль, заходить на новые рынки ему лень, инвестировать — то же самое, он не рискует в азиатской стране. А вот Америке что-то не лень, и Китаю не лень. Поэтому они здесь и зарабатывают просто бешеные деньги: ведь Индия на деле безумно огромный рынок, почти с полутора миллиардами покупателей.
Бизнесмен Кришна Сингх, прогуливаясь со мной по вечернему Дели, усмехается: «У меня ощущение, что ваш бизнес сам не хочет вывода этих денег, поэтому ничего не делает. Ведь привезти в Россию разом 55 миллиардов — такое обрушит “бакс” до 45 рублей. Купить индийскую продукцию, наверное, для российских бизнесменов вообще жуткое решение. Иначе непонятно, почему вы не хотите забрать долг хотя бы товарами». Мне самому не нравится такая политика, что нужно вышибать из партнёра свои же заработанные деньги, но хочешь жить — умей вертеться, нам теперь долго торговать именно с Востоком, а не Западом. Требуется создавать устойчивую систему расчётов, а это не дело одного дня.
Однако пока я знаю точно — дешёвые лекарства, фрукты, ткани, специи, чай и золото нам не помешают, да и продаже рупий в «обменниках» российские туристы будут только рады. С Востоком довольно сложно торговать ввиду особенностей его стиля жизни и менталитета, но у Америки это получается. Значит, и для нас тут ничего трудного нет. Если, конечно, что-то делать, а не сидеть ровно, ожидая — оно всё само как-нибудь разрешится.