Экспобанк покупает дочку HSBC с 90%-ным дисконтом

В начале 2023 года «Кредит Европа банк» получил разрешение президента на покупку 100% акций связанного со шведской IKEA Икано-банка. Источники газеты «Коммерсантъ» говорили, что сделка прошла с дисконтом в 70−80% к капиталу. В декабре «Джей энд Ти Банк», подконтрольный чешским J&T Banka и J&T Finance Group, приобрела компания ООО «Бюрократ», которой также принадлежит банк «Реалист». В последней доступной отчетности чешской группы на 30 июня 2023 года говорилось, что пока соглашения о сделке не было подписано, хотя разрешение на продажу было получено. Годовая отчетность группы пока не опубликована. В июне 2023 года «Автоваз» приобрел «РН банк» за 7 млрд рублей при капитале 31,4 млрд рублей у консорциума владельцев, куда входят: группа Renault, группа UniCredit (через российский Юникредитбанк, доля 40%) и японская Nissan (30%). О других условиях сделки неизвестно. Таким образом, дисконт составил 78% от общего капитала банка на 1 июля. Mercedes продал «Автодому» доли в своих дочерних компаниях, в том числе «Мерседес-Бенц Банк Рус». В отчетности дилера не раскрыта сумма сделки, однако говорится, что сделка по продаже предусматривает обратный выкуп в течение шести лет. Капитал банка на момент сделки был 7,7 млрд рублей, сумма сделки не раскрывается. Разрешение на продажу дочки получила и итальянская группа Intesа Sanpaolo, однако о закрытии сделки она не сообщала. Ранее источники Frank Media указывали, что группа не смогла договориться о продаже активов с Газпромбанком, потому рассматривала вариант продажи актива топ-менеджменту.