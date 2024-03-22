Экспобанк покупает дочку HSBC с 90%-ным дисконтом

Российская «дочка» глобального инвестбанка HSBC продается с рекордным для российского рынка дисконтом. Два источника, знакомых с деталями сделки, подтвердили это Frank Media. Один из них знает, что дисконт будет «существенным», т.е. гораздо больше предусмотренного по закону. Второй собеседник указывает, что обсуждался вариант, при котором он составит около 90% от капитала. Таким образом, «Эйч-эс-би-си банк» может уйти с минимальным мультипликатором — при капитале банка в 17 млрд рублей сумма сделки может составить около 2 млрд рублей. О закрытии сделки пока не сообщалось, представитель Экспобанка отказался комментировать процесс.
HSBC, один из крупнейших мировых кредиторов, несколько лет назад ушел с розничного рынка в России и последние годы по большей части обслуживал корпоративных клиентов. В апреле 2022 стало известно, что дочерний банк HSBC больше не будет обслуживать новых клиентов в стране, а также планирует сократить свое присутствие в России, признав потери на $300 млн. HSBС и Экспобанк еще в 2022 году заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку.
Продажу активов активов иностранных компаний согласовывают власти в зависимости от того, в соответствии с каким указом продается актив. Часть сделок, например, продажу лизинговых компаний, необходимо согласовывать с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а продажу банков согласовывает лично президент Владимир Путин. Компании, которые хотят уйти из России, должны заплатить в бюджет добровольный взнос в размере до 15% от полной рыночной стоимости своих активов. Также Минфин определил, что активы должны продаваться с дисконтом в 50% к рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
Почти два года потребовалось, чтобы добиться разрешения президента на сделку, оно было получено в феврале 2024 года. Согласно указу президента, Экспобанк может приобрести 100% в российском «Эйч-эс-би-си банке». За это время Экспобанк успел попасть под санкции США (в декабре 2023 года). OFAC выдал лицензию на завершение операций с банком до 21 марта 2024 года.
Пока на банковском рынке состоялось лишь несколько сделок на этих условиях, не считая продажу крупных активов — Росбанка, «Тинькофф банка» и «Хоум кредита», которые были закрыты до вступления этих ограничений в силу. Количество раскрытой информации по этим сделкам беспрецедентно мало.
В начале 2023 года «Кредит Европа банк» получил разрешение президента на покупку 100% акций связанного со шведской IKEA Икано-банка. Источники газеты «Коммерсантъ» говорили, что сделка прошла с дисконтом в 70−80% к капиталу. В декабре «Джей энд Ти Банк», подконтрольный чешским J&T Banka и J&T Finance Group, приобрела компания ООО «Бюрократ», которой также принадлежит банк «Реалист». В последней доступной отчетности чешской группы на 30 июня 2023 года говорилось, что пока соглашения о сделке не было подписано, хотя разрешение на продажу было получено. Годовая отчетность группы пока не опубликована. В июне 2023 года «Автоваз» приобрел «РН банк» за 7 млрд рублей при капитале 31,4 млрд рублей у консорциума владельцев, куда входят: группа Renault, группа UniCredit (через российский Юникредитбанк, доля 40%) и японская Nissan (30%). О других условиях сделки неизвестно. Таким образом, дисконт составил 78% от общего капитала банка на 1 июля. Mercedes продал «Автодому» доли в своих дочерних компаниях, в том числе «Мерседес-Бенц Банк Рус». В отчетности дилера не раскрыта сумма сделки, однако говорится, что сделка по продаже предусматривает обратный выкуп в течение шести лет. Капитал банка на момент сделки был 7,7 млрд рублей, сумма сделки не раскрывается. Разрешение на продажу дочки получила и итальянская группа Intesа Sanpaolo, однако о закрытии сделки она не сообщала. Ранее источники Frank Media указывали, что группа не смогла договориться о продаже активов с Газпромбанком, потому рассматривала вариант продажи актива топ-менеджменту.
Frank Media направили запрос в Экспобанк и HSBC.