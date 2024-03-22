Эксперт рассказал об основных инструментах инвестиций в юань

«На российском рынке доступно несколько основных инструментов инвестиций в юань. Первый — покупка валюты в безналичной форме. Такой способ считается самым простым, однако стабильной доходности здесь ожидать не стоит. Наш совет — рассматривать данный вариант не как инвестиции, а как ликвидные сбережения», — объяснил эксперт.
По его словам, второй инструмент — вклады в юанях. Он уточнил, что в 2023-м на российском рынке появилась возможность оформления вкладов в китайской валюте. Такой инструмент, в отличие от первого, уже можно рассматривать как консервативный способ диверсификации портфеля. Как правило, доходность таких продуктов может составлять до 4% годовых, подчеркнул Воякин.
Третий инструмент — покупка облигаций российских компаний, номинированных в юанях.
«Здесь всё еще немного интереснее могут смотреться замещающие облигации в долларах и евро. Но стоит учитывать тот факт, что таких облигаций со временем на российском рынке будет становиться всё меньше по причине того, что старые выпуски постепенно будут “выгашиваться”. В совокупности на перспективу стоит рассматривать приобретение облигаций, номинированных в юанях, — их доля в объеме валютных инструментов неизбежно будет расти, и они всё больше места начнут занимать в портфелях клиентов», — посоветовал эксперт.
Четвертым вариантом являются программы страхования жизни. Инвестор в зависимости от сроков, целей и наличия «свободных денег» может рассматривать или программы накопительного страхования жизни, или программы долевого страхования жизни на базе unit-linked, номинированные в юанях.
«Мы считаем, что при формировании портфеля и его диверсификации стоит вкладывать в юаневые активы до 25% от капитала. Это означает, что такие инструменты, как вклады, облигации и программы страхования жизни в юанях, должны составлять не более 25% от объема всего портфеля», — рекомендовал Воякин.
По его мнению, часть капитала — 5−10% — в китайской валюте для получения дохода можно распределить, например, для приобретения паев биржевых паевых инвестиционных фондов. Они вкладывают средства в два вида активов: облигации российских компаний, номинированные в юанях, а также в инструменты денежного рынка, расчеты по которым проходят в той же валюте.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее, в феврале, несколько крупных российских банков из топ-20 увеличили процентную ставку по вкладам в валюте КНР. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям» 1 марта, что доходность по вкладам в юанях не идет ни в какое сравнение с рублевыми депозитами, однако она выше доходности по вкладам в долларах и евро. По его словам, повышение ставок говорит о привлекательности китайской валюты для населения РФ.