Эксперт рассказал об основных инструментах инвестиций в юань

«Здесь всё еще немного интереснее могут смотреться замещающие облигации в долларах и евро. Но стоит учитывать тот факт, что таких облигаций со временем на российском рынке будет становиться всё меньше по причине того, что старые выпуски постепенно будут “выгашиваться”. В совокупности на перспективу стоит рассматривать приобретение облигаций, номинированных в юанях, — их доля в объеме валютных инструментов неизбежно будет расти, и они всё больше места начнут занимать в портфелях клиентов», — посоветовал эксперт.