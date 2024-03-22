Эксперт объяснил, что выгоднее: сдавать квартиру или открыть вклад в банке

Сегодня такую же квартиру можно купить за 10 млн 800 тысяч. Допустим, все это время с момента покупки квартиры семья ее сдавала в аренду за 25 тысяч рублей в месяц. Учтем, что не всегда удается найти квартиросъемщиков, поэтому недвижимость могла простаивать некоторое время. Но даже если бы она сдавалась девять месяцев в году, пассивный доход ее владельцев за пять лет составил бы свыше 1 млн рублей, в данном случае — 1 млн 125 тысяч. Одновременно квартира подросла бы в стоимости на 4 млн рублей.