Эксперт объяснил, что выгоднее: сдавать квартиру или открыть вклад в банке

Так, предположил эксперт, при наличии накоплений семья может купить квартиру для получения пассивного дохода. Он подчеркнул, что недвижимость растет в цене на протяжении последних пяти лет. В 2019 году квадратный метр в Москве стоил 170 тысяч рублей, сегодня — уже свыше 270 тысяч рублей. То есть условная однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров пять лет назад стоила 6 млн 800 тысяч.
Сегодня такую же квартиру можно купить за 10 млн 800 тысяч. Допустим, все это время с момента покупки квартиры семья ее сдавала в аренду за 25 тысяч рублей в месяц. Учтем, что не всегда удается найти квартиросъемщиков, поэтому недвижимость могла простаивать некоторое время. Но даже если бы она сдавалась девять месяцев в году, пассивный доход ее владельцев за пять лет составил бы свыше 1 млн рублей, в данном случае — 1 млн 125 тысяч. Одновременно квартира подросла бы в стоимости на 4 млн рублей.
Если бы семья положила эти средства на депозит, рассуждает эксперт, то пассивный доход получился бы выше. По его словам, в связи с высокой турбулентностью на финансовом рынке в этот период ставки по депозитам были похожи на американские горки.
И если в 2019 году средний депозит предлагался под скромные 6%, то с осени 2023 года эта цифра перешла рубеж в 10% годовых, а сейчас составляет 14%. То есть депозит на сумму 6 млн 800 тысяч рублей за пять лет дал бы сегодня в качестве пассивного дохода сумму намного больше 2 млн рублей.
Но в качестве аргумента за покупку недвижимости работает ее удорожание на 4 млн рублей, говорит Кулаков. С другой стороны, обратил он внимание, через пять лет это уже не новостройка, а вторичная недвижимость, а значит — и продать ее будет не так просто.
К тому же в приведенном примере рассмотрен вариант вложения в московскую недвижимость — самый благоприятный для инвестора, поскольку в столице практически всегда есть спрос на аренду жилья и цены на эту услугу только растут. Например, сегодня они стартуют от 45 тысяч и варьируются в зависимости от района и прочих параметров.
А вот, допустим, в Нижнем Новгороде цены на аренду такой же квартиры начинаются от 18 тысяч рублей в месяц. При этом любой владелец недвижимости, который сдает это жилье, поделится грустными историями о неблагонадежных жильцах, сломанной технике, испорченном ремонте. То есть, жилье — это, с одной стороны, выгодная инвестиция в силу традиционного удорожания, но как пассивный доход связано с всевозможными хлопотами и локальными потерями.
С точки зрения минимизации рисков и временных затрат, отмечает эксперт, депозит в системообразующих банках дает доход, вполне сравнимый с московской недвижимостью. Однако размещать средства следует только в системообразующих банках, разбивая вклад на суммы, которые покрываются страховкой АСВ, пояснил он. Но если о вложениях думает семья с детьми, которая хочет обеспечить жильем подрастающее поколение, то стратегически верным выбором будет все-таки — вложения в недвижимость, заключил Кулаков.