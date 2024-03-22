ЕК предложила ввести «запретительно высокие» пошлины на зерно из России

«Еврокомиссия предложила фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии на внутренний рынок ЕС путем установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в ЕС экономически невыгодным», — заявил Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе. При этом, как утверждается, пошлины не повлияют на поставки зерновых в третьи страны. Теперь предложение рассмотрит Совет ЕС.