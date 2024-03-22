ЕК предложила ввести «запретительно высокие» пошлины на зерно из России

«Еврокомиссия предложила фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии на внутренний рынок ЕС путем установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в ЕС экономически невыгодным», — заявил Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе. При этом, как утверждается, пошлины не повлияют на поставки зерновых в третьи страны. Теперь предложение рассмотрит Совет ЕС.
Согласно пресс-релизу ЕК, повышение тарифов предотвратит дестабилизацию рынка ЕС и помешает России использовать доходы от экспорта зерновых в ЕС в конфликте на Украине. «Поскольку в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около €1,3 млрд, эти пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли», — говорится в релизе.
По данным источников Financial Times, пошлину установят на уровне €95 за тонну. В 2023 году импорт российского зерна в страны Евросоюза составил 4 млн тонн, или 1% от потребления зерна в Европе.
Анастасия Ларина