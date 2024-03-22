Дефицит компетенций стал главным барьером развития искусственного интеллекта

Выступая на VI международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал, что уровень внедрения ИИ в отраслях экономики вырос за последние два года с 20,8% в 2021 году, до 31,5% в 2023, инвестиции бизнеса и государства в ИИ увеличились с 120 млрд рублей до 850 млрд, а Россия вошла в четверку стран по количеству больших генеративных моделей.
Согласно федеральному проекту «Искусственный интеллект» ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти к 2030 году не менее чем до 60 млрд рублей (по сравнению с 12 млрд рублей в 2022 году), что обеспечит прирост ВВП на 11,2 трлн рублей.
Однако, самая сложная и амбициозная цель в области развития ИИ, которая стоит перед системой российского образования, бизнесом и государством — это ликвидация дефицита кадров для ИИ-отрасли.
Как заявил Колесников, российской экономике в 2024 году требуется около 10 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта, а к 2030 году эта потребность вырастет до 15,5 тыс. в год.
Несмотря на то, что по словам директора Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации Сергея Наквасина, за последние годы ведущими российскими вузами было выпущено 17,6 тыс. специалистов в области ИИ и утверждены 122 учебные программы, которые реализуют 104 вуза, даже этого количества для ликвидации дефицита недостаточно.
При этом представители ведущих российских компаний, занимающиеся разработкой в области искусственного интеллекта, отмечают, что помимо количественного роста ИИ-специалистов должен произойти и качественный скачок в уровне их подготовки.
По мнению директора по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александра Крайнова ИИ-специалистов, соответствующих базовым требованиям компании российские вузы выпускают явно недостаточно.
«Я скоро начну собирать коллекцию университетов, представители которых произнесли фразу “мы лидеры в области подготовки специалистов искусственного интеллекта”. У меня такое ощущение, что примерно пятьдесят процентов ВУЗов страны являются лидерами. При этом на практике все оказывается иначе. Когда мы приглашаем специалиста, то он должен уметь простую вещь. Он должен взять последнюю научную публикацию по теме ИИ, объяснить, что там написано, сравнить с другими и оценить ее. И это не тестовое задание, это его будущая работа. Теперь внимание, сколько выпускников справляется с такой задачей. Мы видим, что есть буквально три вуза в стране, где мы можем в год брать больше десяти человек, обладающих такими компетенциями. Далее длинный хвост, где можно пригласить одного, двух человека из ВУЗа», — заявил Крайнов и продолжил. — В компании OpenAI создавшей ChatGPT и ряд других продуктов всего пару лет назад работало всего двести разработчиков. Это меньше, чем некоторые наши университеты выпускают в год. Поэтому давайте мерить, в первую очередь, не количество, а качество обучения специалистов".
Согласился с коллегой и ректор Корпоративного университета «Газпром нефть» Илья Дементьев. Он представил результаты рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ, разработанного Альянсом в сфере искусственного интеллекта — организацией, которая объединяет ведущие технологические компании России для совместного развития компетенций и внедрения искусственного интеллекта в образование, научные исследования и бизнес.
Рейтинг был разработан Альянсом совместно с Минобрнауки РФ и в него попали 180 вузов страны. Оценку А++ не получил ни один вуз, оценку А+ — ВШЭ, МФТИ и ИТМО, оценку A (хорошее качество) — МГУ и СПбГУ, B+ МГТУ им. Баумана и УрФУ, оценку B (приемлемое качество) — МИФИ, СПбПУ и «Иннополис».
Остальные 170 вузов были оценены ниже B: 13 вузов — С, 114 — D и 43 вуза — Е.
По мнению Дементьева, улучшить качество обучения студентов может только высокий уровень подготовки самих преподавателей и наличие качественных кадров в университетах.
При этом ректор отметил, что индустрия искусственного интеллекта сегодня находится в ситуации низкой базы, когда «каждые сто человек, выходящие на рынок,» меняют ситуацию в лучшую сторону: «Долго ли так будет, неизвестно. Людей больше не становится, а конкуренция с другими профессиями, не лежащими в сфере искусственного интеллекта очень высока, и продолжает расти, потому что порог входа в профессии, связанные с ИИ очень высокий».