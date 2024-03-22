Дефицит компетенций стал главным барьером развития искусственного интеллекта

«Я скоро начну собирать коллекцию университетов, представители которых произнесли фразу “мы лидеры в области подготовки специалистов искусственного интеллекта”. У меня такое ощущение, что примерно пятьдесят процентов ВУЗов страны являются лидерами. При этом на практике все оказывается иначе. Когда мы приглашаем специалиста, то он должен уметь простую вещь. Он должен взять последнюю научную публикацию по теме ИИ, объяснить, что там написано, сравнить с другими и оценить ее. И это не тестовое задание, это его будущая работа. Теперь внимание, сколько выпускников справляется с такой задачей. Мы видим, что есть буквально три вуза в стране, где мы можем в год брать больше десяти человек, обладающих такими компетенциями. Далее длинный хвост, где можно пригласить одного, двух человека из ВУЗа», — заявил Крайнов и продолжил. — В компании OpenAI создавшей ChatGPT и ряд других продуктов всего пару лет назад работало всего двести разработчиков. Это меньше, чем некоторые наши университеты выпускают в год. Поэтому давайте мерить, в первую очередь, не количество, а качество обучения специалистов".