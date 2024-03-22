Число одобренных IPO на биржах Китая снизилось в два раза с начала года

Как пишет информационный ресурс «Ицай глобал» со ссылкой на инсайдеров в отрасли, рост числа отказов от IPO в начале года связан с ужесточением надзора со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР. Недавно регулятор принял новые правила проверки соответствующих заявок, которые предусматривает более строгий надзор за выполнением кандидатами на IPO всех надлежащих процедур.