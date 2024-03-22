Число одобренных IPO на биржах Китая снизилось в два раза с начала года

ШАНХАЙ, 22 марта. /ТАСС/. Общее число заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) на фондовых биржах материкового Китая, одобренных к настоящему времени регулятором с января 2024 года, сократилось на 50% по сравнению показателем за тот же период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале финансовой информации Wind.
Лишь 26 компаний завершили листинг на фондовых площадках материкового Китая. В общей сложности им удалось привлечь 21,9 млрд юаней (порядка $3 млрд). Показатель снизился на 60% в годовом выражении.
В то же время за указанный период было отозвано или аннулировано 77 заявок на листинг. Из них 75, указывает портал, были отозваны добровольно, а остальные были отменены регулятором.
Как пишет информационный ресурс «Ицай глобал» со ссылкой на инсайдеров в отрасли, рост числа отказов от IPO в начале года связан с ужесточением надзора со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР. Недавно регулятор принял новые правила проверки соответствующих заявок, которые предусматривает более строгий надзор за выполнением кандидатами на IPO всех надлежащих процедур.
Комиссия также проводит проверки компаний, отозвавших свои заявки на листинг, поскольку они будут привлечены к ответственности или оштрафованы в случае выявления нарушений. Регулятор намерен более тщательно проверять, частности, корпоративное управление, финансовые данные, планы распределения дивидендов, ценообразование активов, а также цель финансирования.