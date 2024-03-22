ЦБ снова оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.
Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенью прошлого года, но остается высоким, отмечает регулятор в своем пресс-релизе.
Последнее повышение ставки Банком России произошло на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров, 15 декабря. В феврале текущего года регулятор не менял ставку.
С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:
— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,
— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,
— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
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