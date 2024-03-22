ЦБ рассмотрит варианты прямого доступа частных инвесторов на Мосбиржу

В октябре 2023 года глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов в ходе Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) допустил, что в будущем брокеры как классические посредники между инвесторами и биржей могут исчезнуть или трансформироваться из-за широкого распространения искусственного интеллекта. В ином виде будут работать и биржи, считает Швецов. В частности, биржа может взять на себя функции инвестиционного советника путем разработки индивидуальных стратегий с привлечением ИИ, а также функцию кредитования клиента, то есть возможность маржинальной торговли с использованием заемных активов, полагает он.