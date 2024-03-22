ЦБ рассмотрит варианты прямого доступа частных инвесторов на Мосбиржу

ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Московскую биржу, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в трех брокерских компаниях. Регулятор начал обсуждать с брокерами возможность открывать клиентам счета напрямую на бирже. В результате биржа может стать конкурентом брокеров. Банк России начал подготовку доклада на эту тему, сообщило издание.
В ЦБ подтвердили подготовку «консультативного доклада по вопросу развития дезинтермедиации на финансовом рынке». «Банк России отслеживает современные тенденции, а также обсуждает их с участниками рынка, в том числе оценивая баланс выгод и издержек для целей долгосрочного развития финансового рынка», — сообщил регулятор. Окончательное решение будет принято только после широкого обсуждения вопроса с профессиональным сообществом и оценки всей совокупности последствий, указали в ЦБ.
Московская биржа сообщила, что развитие новых продуктов и сервисов создает условия для «обсуждения всей индустрией правильного вектора развития многообразия бизнес-моделей на финансовом рынке».
Дезинтермедиация — это устранение посредников в экономике из цепочки поставок, например, отказ от посредничества банков на рынке ссудных капиталов в пользу прямого выпуска ценных бумаг или изъятие клиентами депозитов из банков для вложения в инструменты денежного рынка в период роста процентных ставок.
В октябре 2023 года глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов в ходе Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) допустил, что в будущем брокеры как классические посредники между инвесторами и биржей могут исчезнуть или трансформироваться из-за широкого распространения искусственного интеллекта. В ином виде будут работать и биржи, считает Швецов. В частности, биржа может взять на себя функции инвестиционного советника путем разработки индивидуальных стратегий с привлечением ИИ, а также функцию кредитования клиента, то есть возможность маржинальной торговли с использованием заемных активов, полагает он.
Профессиональные участники рынка крайне негативно смотрят на перспективу своего исключения из цепочки, подчеркивая трудность реализации инициативы, пишет издание. Кроме того, возможная дезинтермедиация может привести к концентрации рисков на бирже и снижению уровня сервиса для инвесторов.
По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, ни в одной стране мира с развитой системой права, где ведутся организованные биржевые торги, физические лица к ним напрямую не допускаются, участниками торгов на бирже остаются только брокеры, инвестфонды или банки.
Для участия в торгах на бирже необходимо получение допуска, чаще всего в виде лицензии. По словам юриста, ее потеря, означающая невозможность осуществлять основную деятельность, для участника торгов является куда более весомым аргументом следовать установленным правилам и соблюдать законодательство, нежели риски штрафных санкций или даже привлечения к уголовной и гражданско-правовой ответственности. С физическими лицами «это не работает и работать не может», считает Юрий Федюкин.
Даже при одобрении подобного плана быстро претворить его в жизнь невозможно, так как «биржа пока не умеет работать с розничными клиентами», сообщил один из источников издания. Он полагает, что на полноценную реализацию проекта может уйти три-пять лет.
По данным Московской биржи, по итогам февраля 2024 года число частных инвесторов, имеющих брокерские счета, составило 30,7 млн человек. Сделки на Московской бирже в феврале заключали 4,1 млн частных инвесторов — это максимальное значение за всю историю биржевых торгов в России.