ЦБ предупредил об ужесточении денежно-кредитных условий

Регулятор отмечает, что дополнительное ужесточение условий банковского кредитования будет происходить в результате действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков.
ЦБ фиксирует продолжение роста номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка, а также стабильный приток средств населения на срочные депозиты.
Отмечается замедление с начала года роста корпоративного и ипотечного кредитования. При этом в розничном сегменте, по данным регулятора наблюдалось ускорение необеспеченного потребительского кредитования.
Возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.
В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы, сообщает ЦБ.
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