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ЦБ предупредил об ужесточении денежно-кредитных условий

Денежно-кредитные условия в России ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине прошлого года, следует из заявления ЦБ по итогам прошедшего 22 марта заседания совета директоров по ключевой ставке.

Источник: РИА "Новости"

Регулятор отмечает, что дополнительное ужесточение условий банковского кредитования будет происходить в результате действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков.

ЦБ фиксирует продолжение роста номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка, а также стабильный приток средств населения на срочные депозиты.

Отмечается замедление с начала года роста корпоративного и ипотечного кредитования. При этом в розничном сегменте, по данным регулятора наблюдалось ускорение необеспеченного потребительского кредитования.

Возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы, сообщает ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».