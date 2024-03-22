ЦБ отозвал лицензию у занимавшегося переводами Киви-банка банка «Стрелы»

«Кредитная организация “Банк Стрела” АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг», — говорится в сообщении регулятора.
По данным регулятора, банк обеспечивал расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом (криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор). Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.
«Стрела» входит в систему страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика (в том числе начисленные проценты по вкладам). Временной администрацией банка будет «Агентство по страхованию вкладов».
До апреля 2023 года «Стрела» носила название Севзапинвестпромбанк.
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