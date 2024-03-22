ЦБ отозвал лицензию у занимавшегося переводами Киви-банка банка «Стрелы»

«Стрела» входит в систему страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика (в том числе начисленные проценты по вкладам). Временной администрацией банка будет «Агентство по страхованию вкладов».