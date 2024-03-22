ЦБ объяснил свое решение по ключевой ставке

По оценкам регулятора, показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля. Это означает, что для снижения этого показателя к цели в 4% годовых потребуется продолжительный период высокой ключевой ставки.
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года сохранил ставку на уровне 16,00% годовых.
«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций», — отмечается в релизе ЦБ.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавляется в сообщении.
«Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», поясняет пресс-служба ЦБ.
Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. «Тенденции в разрезе потребительской корзины различались: значимое замедление роста цен на товары сопровождалось ускорением в услугах», поясняется в сообщении.
Показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%.
«Хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по оценке Банка России, находятся в диапазоне 6−7% в пересчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась». — резюмирует Центробанк.
Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться. Однако они по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.
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