ЦБ объяснил свое решение по ключевой ставке

«Хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по оценке Банка России, находятся в диапазоне 6−7% в пересчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась». — резюмирует Центробанк.