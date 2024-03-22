Биржевые цены на бензин за неделю выросли более чем на 5%

Стоимость бензина Аи-92 в пятницу, 22 марта, составила 54263 ₽/т, стоимость А-95 — 65448 ₽/т. По подсчетам «Интерфакса», за две недели биржевые цены на бензин в среднем подорожали на 14%, на дизтопливо — на 11%.
Стоимость Аи-92 за данный период выросла на 14,5% (11 марта его стоимость составляла 47,408 тыс. руб./т.).
Бензин Аи-95 за две недели вырос в цене на 13,4% с 57,737 тыс. руб./т до 65,448 тыс. руб./т.
Стоимость дизельного топлива за две недели увеличилась на 11,3%, с 60,533 тыс. руб./т 11 марта до 67,396 тыс. руб./т 22 марта.20 марта стоимость бензина Аи-95 впервые с сентября 2023 года превысила отметку в 65 тыс. руб. за т, тогда цена выросла на 1,29% и достигла 65 399 ₽ за т.
С 1 марта по 31 августа правительство ввело запрет на экспорт бензина и увеличило минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России с 12,5% до 16%.
На этом фоне биржевые цены на топливо резко упали. 12 марта биржевые котировки нефтепродуктов снова начали расти на фоне атаки БПЛА на Нижегородский НПЗ Лукойла.