Биржевые цены на бензин за неделю выросли более чем на 5%

Стоимость дизельного топлива за две недели увеличилась на 11,3%, с 60,533 тыс. руб./т 11 марта до 67,396 тыс. руб./т 22 марта.20 марта стоимость бензина Аи-95 впервые с сентября 2023 года превысила отметку в 65 тыс. руб. за т, тогда цена выросла на 1,29% и достигла 65 399 ₽ за т.