Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России: экономика продолжает быстро расти

В первом квартале текущего года российская экономика продолжает быстрый рост, следует из заявления ЦБ по итогам прошедшего 22 марта заседания совета директоров по ключевой ставке.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что потребительская активность держится на высоком уровне на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений.

Ссылаясь на данные опросов предприятий, ЦБ отмечает сохранение высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщает регулятор.

«Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум», — отмечает ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».