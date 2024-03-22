Банк России: экономика продолжает быстро расти

Отмечается, что потребительская активность держится на высоком уровне на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений.
Ссылаясь на данные опросов предприятий, ЦБ отмечает сохранение высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщает регулятор.
«Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум», — отмечает ЦБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».