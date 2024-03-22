Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

Сергей Сыч, директор департамента управления продуктов «Нанософт», «никаких катастрофических последствий от того, что Autodesk вводит теперь еще и запрет на использование своих продуктов в России», не ожидает: «Autodesk ушел из России два года назад, в марте 2022 года, остановив поставки свои программных продуктов на территории России. На данный момент добавился еще и факт полного запрета использовать программное обеспечение, лицензии на которое были бессрочными либо полученными посторонними путями за пределами территории». По его оценке, по состоянию на март 2022 года Autodesk занимал порядка 20% российского рынка систем автоматизированного проектирования, и за прошедшие два года эта доля среди покупателей лицензионного программного обеспечения существенно снизилась, «прежде всего за счет наличия качественных и готовых к применению российских программных продуктов».