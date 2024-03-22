АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Стрела» не позднее 5 апреля

Утром в пятницу, 22 марта, Банк России отозвал у московской кредитной организации АО «Банк Стрела» лицензию на осуществление банковских операций.
Банк специализировался на оказании услуг по переводу денежных средств между Киви-банком, у которого лицензия была отозвана 21 февраля, и другими участниками рынка.
«Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», — отмечал регулятор.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками банка «Стрела» оценивается в 332 тыс. рублей.
Выплаты начнутся не позднее 5 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«Агентство начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года. <…> По данным отчетности банка на 1 марта 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 332 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Почему «Стрела» осталась без лицензии.
Как сообщает регулятор, причинами отзыва лицензии стали:
- нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней мер
- банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».