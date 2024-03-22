Акции «Сегежи» на Мосбирже снижались более чем на 6%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Акции «Сегежи» на Московской бирже снижались более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на фоне публикации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2023 года лесопромышленного холдинга Segezha Group.
По данным на 10:00 мск, акции компании снижались на 6,57%, до 3,66 рубля за бумагу. К 11:00 мск бумаги компании замедлили снижение и находились на отметке в 3,792 рубля за бумагу (-3,07%).
Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group по МСФО за IV квартал 2023 года выросла на 4%, до 24,8 млрд рублей. При этом чистый убыток компании от деятельности составил 5,5 млрд рублей, увеличившись на 71% за отчетный период. Чистый долг на 31 декабря 2023 года практически не изменился по сравнению с данными на 30 сентября 2023 года и составил 122,6 млрд рублей. Показатель САРЕХ снизился на 37%, до 1,4 млрд рублей.