WP сообщила о покупке Западом титана у России на сотни миллионов долларов

С призывом не вводить санкции против российского титана в апреле 2022 года выступал глава Airbus Гийом Фори. Он объяснял это тем, что эмбарго на металл способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике. Позже в том же году авиапроизводитель заявил, что все же откажется от металла из России. Однако, как писал Reuters, сертификация новых поставщиков по аэрокосмическим стандартам может занять годы.