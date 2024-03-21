Выручка «Биннофарм групп» в 2023 году выросла на 14%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Выручка российской фармацевтической компании «Биннофарм групп» (входит в группу АФК «Система») в 2023 году выросла на 14% по сравнению с 2022 годом и составила 32,5 млрд рублей, сообщила компания.
«Чистая выручка в 2023 году выросла на 14% год к году до 32,5 млрд рублей в основном благодаря увеличению производства и продаж лекарственных препаратов в российском розничном сегменте и в зарубежных странах», — говорится в сообщении.
Скорректированная EBITDA в 2023 году увеличилась на 19%, до 9,5 млрд рублей. Чистый долг на конец периода составил 12,7 млрд рублей.
Кроме того, как сообщает компания, в 2023 году производственные площадки совокупно увеличили выпуск лекарственных препаратов до 371 млн упаковок.
Объем инвестиций компании в развитие в 2023 году составил 4 млрд рублей. «Благодаря чему предприятия расширяют продуктовые линейки и наращивают объемы производства антибактериальных, болеутоляющих, жаропонижающих средств, венотоников и других препаратов», — отмечается в сообщении компании.
Кроме того, в 2023 году объем продаж компании в российском розничном сегменте увеличился на 29% год к году. Объем продаж продукции компании за рубежом вырос на 11% в упаковках.
О компании
«Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») — российская фармацевтическая компания. Разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, имеет более 450 регистрационных удостоверений препаратов. Представительства «Биннофарм групп» находятся в семи странах. Препараты компании реализуются в 13 странах.