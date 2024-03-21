В Госдуме назвали цель принятия закона о штрафах за рекламу по телефону

«Я думаю, что большинство людей сталкивались с этим явлением. Рекламные звонки и спам-письма на электронную почту идут валом, а мы недоумеваем, откуда эти организации знают наши контакты. Они вторгаются в личное пространство, отнимают наше время, а в иных случаях и деньги, потому что вводят людей в серьезные убытки», — отметил депутат.
Он добавил, что новый закон четко определяет: если человек не давал разрешения получать по телефону рекламную информацию, то такой рекламодатель будет оштрафован.
«За назойливые и несогласованные звонки наступит административная ответственность по КоАП. Санкции будут ощутимые. Например, для юрлиц штрафы могут достигать 1 млн рублей», — сообщил Говырин.
Еще более жесткой будет реакция закона на нарушения при рекламе кредитов и микрозаймов. Если в рекламе не будет полной информации о стоимости кредита, рекламодателя ждет наказание: для должностных лиц штраф — от 40 тыс. до 100 тыс. рублей; для юрлиц — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.
Накануне, 19 марта, Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу МФО. Законопроект предлагает остановить административную ответственность в форме штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических — от 300 тыс. до 1 млн рублей.
Ранее, 30 октября 2023 года, правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов. Законопроект внесла Брянская областная дума. Инициаторы предложили дополнить статью 14.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положением, которое вводит ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.