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В Госдуме назвали цель принятия закона о штрафах за рекламу по телефону

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о штрафах, который защитит людей от навязчивой рекламы по телефону и позволит налагать административную ответственность на микрофинансовые организации (МФО) за нарушения в рекламе займов, а также за спам-звонки. Как отметил 20 марта в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, такой закон призван защитить личное пространство людей.

Источник: Kev Costello/CC0

«Я думаю, что большинство людей сталкивались с этим явлением. Рекламные звонки и спам-письма на электронную почту идут валом, а мы недоумеваем, откуда эти организации знают наши контакты. Они вторгаются в личное пространство, отнимают наше время, а в иных случаях и деньги, потому что вводят людей в серьезные убытки», — отметил депутат.

Он добавил, что новый закон четко определяет: если человек не давал разрешения получать по телефону рекламную информацию, то такой рекламодатель будет оштрафован.

«За назойливые и несогласованные звонки наступит административная ответственность по КоАП. Санкции будут ощутимые. Например, для юрлиц штрафы могут достигать 1 млн рублей», — сообщил Говырин.

Еще более жесткой будет реакция закона на нарушения при рекламе кредитов и микрозаймов. Если в рекламе не будет полной информации о стоимости кредита, рекламодателя ждет наказание: для должностных лиц штраф — от 40 тыс. до 100 тыс. рублей; для юрлиц — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.

Накануне, 19 марта, Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу МФО. Законопроект предлагает остановить административную ответственность в форме штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее, 30 октября 2023 года, правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов. Законопроект внесла Брянская областная дума. Инициаторы предложили дополнить статью 14.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положением, которое вводит ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Кроме того, в июне в России заработала общая система блокировки спама. Уточнялось, что на сайтах Федеральной антимонопольной службы и сотовых операторов МТС, Tele 2 и «МегаФон» появилась форма обратной связи, через которую можно подать жалобу на спам-звонки и SMS.