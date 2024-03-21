В Госдуме назвали цель принятия закона о штрафах за рекламу по телефону

«Я думаю, что большинство людей сталкивались с этим явлением. Рекламные звонки и спам-письма на электронную почту идут валом, а мы недоумеваем, откуда эти организации знают наши контакты. Они вторгаются в личное пространство, отнимают наше время, а в иных случаях и деньги, потому что вводят людей в серьезные убытки», — отметил депутат.