В Госдепе сообщили, что 70% американского СПГ экспортируют в Европу

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты экспортируют в страны Европы 70% своего сжиженного природного газа (СПГ), тем самым обеспечивая их энергетическую независимость от России. С таким утверждением выступил заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес в ходе выступления на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
«Прямо сейчас 70% американского экспорта СПГ идет в Европу», — сказал он, добавив, что американский сжиженный природный газ составляет более 50% всего импорта СПГ стран Европы. По его утверждению, поставки СПГ из США в Европу стали ответом Вашингтона на начало российской специальной операции на Украине и якобы имевших место намерений России использовать энергоресурсы в качестве оружия против европейцев.
В начале марта министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм утверждала, что европейские союзники США хотели бы продолжать получать американский СПГ, хотя и проводят постепенную политику отказа от ископаемого топлива.
Президент США Джо Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.
Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа. Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.