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В ФТС выступили за полную отмену порога беспошлинной торговли

Любой импорт в России должен облагаться справедливой пошлиной, поэтому никакие пороги беспошлинной торговли стране не требуются, так как они искажают реальную картину внешней торговли. Об этом 21 марта заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Источник: РИА "Новости"

«Если хотите мое личное мнение, я об этом говорю уже 8 лет, и во Всемирной торговой организации, когда мы председательствовали, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть», — цитирует Давыдова ТАСС.

Он отметил, что ситуация, когда товар попадает в РФ без пошлин и не подлежит налогообложению, «не дает развиться отечественной промышленности», добавляет «Газета.Ru».

Кроме того, врио главы ФТС считает, что мера по повышению беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли с €200 до €1 тыс. в 2022 году на фоне опасения дефицита в РФ из-за западных санкций, являлась в данной ситуации чрезвычайной.

«Причина взыскания таможенной пошлины — это перемещение товаров через таможенную границу. На наших с вами глазах развился новый вид торговли — электронная торговля товарами, когда человек границу не пересекает, а товар пересекает. Но товар-то едет через границу. Товар иностранный. Поэтому он должен быть справедливо обложен пошлиной», — отметил Давыдов.

Ранее 21 марта сообщалось, что федеральные ритейлеры просят сократить норматив беспошлинной торговли — порог в €1 тыс. должны пересмотреть к 1 апреля. В обращении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), направленном в правительство, отмечается, что внутренний рынок уже насыщен иностранными товарами и стимулировать зарубежных производителей не надо.

В марте 2022 года в РФ временно повысили порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных онлайн-магазинах, в пять раз, до €1 тыс. Власти это сделали, с тем чтобы избежать дефицита товаров первой необходимости в период санкционного давления на РФ.