В ФТС выступили за полную отмену порога беспошлинной торговли

«Если хотите мое личное мнение, я об этом говорю уже 8 лет, и во Всемирной торговой организации, когда мы председательствовали, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть», — цитирует Давыдова ТАСС.
Он отметил, что ситуация, когда товар попадает в РФ без пошлин и не подлежит налогообложению, «не дает развиться отечественной промышленности», добавляет «Газета.Ru».
Кроме того, врио главы ФТС считает, что мера по повышению беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли с €200 до €1 тыс. в 2022 году на фоне опасения дефицита в РФ из-за западных санкций, являлась в данной ситуации чрезвычайной.
«Причина взыскания таможенной пошлины — это перемещение товаров через таможенную границу. На наших с вами глазах развился новый вид торговли — электронная торговля товарами, когда человек границу не пересекает, а товар пересекает. Но товар-то едет через границу. Товар иностранный. Поэтому он должен быть справедливо обложен пошлиной», — отметил Давыдов.
Ранее 21 марта сообщалось, что федеральные ритейлеры просят сократить норматив беспошлинной торговли — порог в €1 тыс. должны пересмотреть к 1 апреля. В обращении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), направленном в правительство, отмечается, что внутренний рынок уже насыщен иностранными товарами и стимулировать зарубежных производителей не надо.
В марте 2022 года в РФ временно повысили порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных онлайн-магазинах, в пять раз, до €1 тыс. Власти это сделали, с тем чтобы избежать дефицита товаров первой необходимости в период санкционного давления на РФ.