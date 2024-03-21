Суд раскрыл сумму иска ВТБ к Euroclear

Во вторник, 12 марта, ВТБ подал иск к международному депозитарию Euroclear. Как сообщили Frank Media в пресс-службе ВТБ, банк подал исковое заявление о взыскании ущерба с Euroclear Bank «в целях защиты своих имущественных интересов» «в связи с блокировкой собственных денежных средств» российской кредитной организации на счетах бельгийского финансового института. «В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства», — добавил представитель банка.