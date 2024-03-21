Суд раскрыл сумму иска ВТБ к Euroclear

ВТБ хочет взыскать с Euroclear убытки на сумму около $38,4 млн, сообщается в определении к делу в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Банк просит взыскать убытки в размере 10 тысяч австралийских долларов, 5 тысяч швейцарских франков, тысячи китайских юаней, 1,6 млн евро, 5 тысяч фунтов стерлингов и 36 млн долларов США, следует из материалов дела.
Во вторник, 12 марта, ВТБ подал иск к международному депозитарию Euroclear. Как сообщили Frank Media в пресс-службе ВТБ, банк подал исковое заявление о взыскании ущерба с Euroclear Bank «в целях защиты своих имущественных интересов» «в связи с блокировкой собственных денежных средств» российской кредитной организации на счетах бельгийского финансового института. «В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства», — добавил представитель банка.
В марте 2022 года, после начала вооруженного конфликта на территории Украины, произошло разрушение междепозитарного моста между российским центральным депозитарием (Национальный расчетный депозитарий, НРД, входит в группу Мосбиржи) и европейской финансовой инфраструктурой — депозитариями Euroclear и Clearstream.