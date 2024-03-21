СПБ Биржа включена в реестр операторов обмена ЦФА

30 января в информационной системе СПБ Биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование. Эмитентом первого выпуска цифровых прав выступила компания «Карбон Зиро», покупателем стал Совкомбанк.