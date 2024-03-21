СПБ Биржа включена в реестр операторов обмена ЦФА

Банк России 21 марта включил СПБ Биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, сообщается на сайте регулятора.
СПБ Биржа стала первой и пока единственной компанией, которую Банк России включил в реестр операторов информационных систем и реестр операторов обмена ЦФА.
Этот статус позволяет обеспечивать совершение операций с ЦФА, выпущенными не только в собственной информационной системе, но и других системах.
В июне 2023 года, Банк России включил СПБ Биржу в реестр операторов информационных систем, что позволило торговой площадке предоставлять возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре.
30 января в информационной системе СПБ Биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование. Эмитентом первого выпуска цифровых прав выступила компания «Карбон Зиро», покупателем стал Совкомбанк.
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