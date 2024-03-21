«Согаз» стал единственным крупным страховщиком, сократившим выплаты посредникам

Притом, при сохранении сбора премий у «Согаза» у других участников он рос. Это привело к снижению доли расходов на посредников от объема собранных премий до 22% с 32% в 2022 году, что является рыночным уровнем. В то же время, в прошлом году аналогичный показатель ВСК был 22%, у «АльфаСтрахования» — 20%, у «РЕСО-Гарантии» — 17%, у «Ингосстраха» — 11%. В 2022 году доля выплат посредникам у крупных компаний также составляла 11−22%.