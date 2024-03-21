«Согаз» стал единственным крупным страховщиком, сократившим выплаты посредникам

Крупнейшая страховая компания «Согаз» единственная из крупных игроков сократила комиссионные выплаты. Траты уменьшились на 32%, до 66,4 млрд рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на статистику ЦБ. Остальные крупные участники рынка увеличили выплаты посредникам, так у «АльфаСтрахования» выросли на 33%, до 35,7 млрд рублей, ВСК — на 25%, до 25,2 млрд рублей, «РЕСО-Гарантии» — на 23%, до 23,7 млрд рублей, «Ингосстраха» — на 15%, до 18,9 млрд рублей.
Притом, при сохранении сбора премий у «Согаза» у других участников он рос. Это привело к снижению доли расходов на посредников от объема собранных премий до 22% с 32% в 2022 году, что является рыночным уровнем. В то же время, в прошлом году аналогичный показатель ВСК был 22%, у «АльфаСтрахования» — 20%, у «РЕСО-Гарантии» — 17%, у «Ингосстраха» — 11%. В 2022 году доля выплат посредникам у крупных компаний также составляла 11−22%.
Основными направлениями деятельности «Согаза» являются ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование имущества юридических лиц, следует из данных «Эксперт РА». При реализации продуктов через банки страховщик получает долю премий в 27,6% от взносов, а для кредитной организации комиссионное вознаграждение составляет 81,6% от премий через тот же канал продаж.
Для повышения операционной эффективности компания могла сократить вознаграждение посредникам в низкомаржинальных направлениях, считает независимый эксперт Андрей Бархота. С его слов, несмотря на достижение «Согазом» релевантной диверсификации страхового портфеля, тем не менее доля расходов, направленных на привлечение новых страхователей, в страховых премиях находилась выше рыночных значений. «Страхование от несчастных случаев и болезней, инвестиционное и накопительное страхование жизни в основной массе реализуется страховщиками через банки, страхование автокаско — через дилеров и агентов», — уточнила старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По ее словам, без посредников страховщики «обычно работают при страховании имущества и ответственности юрлиц».
В ЦБ пояснили, что по добровольным видам страхования не установлено законодательных ограничений, размер комиссионного вознаграждения в условиях конкуренции определяется рыночными механизмами. В случаях, когда не стоит вопрос о недобросовестных практиках со стороны страховщика и рисках для его финансовой устойчивости, нет весомых оснований для повышенного внимания к деятельности такой компании, отметил регулятор.
Российские страховщики жизни в 2023 году получили 813,2 млрд рублей премий, что на 52% больше, чем в 2022 году, следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Союз собрал и проанализировал данные 21 страховщиков жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни. Уровень концентрации рынка по премиям снова увеличился — на страховщиков из топ-10 приходится 92,2% всех премий, собранных за 2023 год. Лидером рынка страхования жизни остается «Сбербанк Страхование жизни» (доля 35%). Затем идет «АльфаСтрахование» (доля 21%) и «СОГАЗ-Жизнь» (9%).