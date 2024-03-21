Ситуацию на топливном рынке РФ обсудят в правительстве

Цены на нефтепродукты на бирже в последние дни стремительно растут на фоне инцидентов на ряде российских НПЗ. В результате атак беспилотников произошли пожары на заводах в Нижнем Новгороде, Рязани, Ростовской области. Предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты.